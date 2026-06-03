Caballero carga contra la Xunta por pagar la fase de ascenso del Leyma Coruña y no la del Celta Zorka

La Xunta de Galicia financiará la fase de ascenso a Liga Endesa para que se celebre en A Coruña y así impulsar a la máxima categoría del baloncesto masculino español al equipo herculina. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha criticado esta decisión, ya que el gobierno autonómico no promocionó el playoff a Liga F en la que participaba el Celta Baloncesto Femenino.

"La Xunta sigue con varas de medir distintas. Para Vigo, una vara de medir negativa. Y para otros sitios, una vara de medir positiva", ha criticado el regidor olívico en un audio distribuido a los medios de comunicación.

Así, ha censurado que el gobierno autonómico invierta 150.000 euros para que A Coruña sea la sede de la Final Four para ascender a la antigua ACB. "Apoya porque dice que quiere reforzar la imagen de Galicia fuera de Galicia, que también me parece bien. ¿Y Vigo? ¿Qué pasa con Vigo?", ha cuestionado.

Caballero se refiere a la fase de ascenso a Liga F que se celebró en la ciudad olívica, en la que participó el Celta Baloncesto Femenino, que consiguió ascender a la máxima categoría del baloncesto femenino en España. El Concello promocionó este evento para apoyar a las jugadoras celestes.

"En A Coruña paga la Xunta y en Vigo paga el Ayuntamiento. Otra vez la Xunta riéndose de esta ciudad", ha señalado Caballero que considera que el gobierno gallego está "siempre contra Vigo". "Y no oigo que el PP de Vigo diga nada. Calladitos, obedientes, no vaya a ser que Rueda les riña", ha concluido.