El Puerto de Vigo acogerá el Circuito 3x3 Caixabank de baloncesto urbano

El sábado 16 de mayo, el Puerto de Vigo acogerá la tercera parada de la decimocuarta temporada del Circuito 3x3 CaixaBank, el mayor festival de baloncesto urbano 3x3, gratuito y al aire libre de España.

El evento se ha presentado este lunes, en donde han participado el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana; la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez; la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz; el presidente de la Federación Galega de Baloncesto, Julio Bernárdez; y el director de área de CaixaBank en Vigo, Igor de las Heras.

El circuito, además, cuenta con una vertiente solidaria a través de la iniciativa #MárcateUnTripleSolidario, que en 2025 superó los 9.000 lanzamientos.

Está previsto que participen cientos de jugadores y jugadoras de todas las categorías bajo el lema "Juega y vive el baloncesto". Ellos serán los protagonistas de este evento gratuito y abierto a todo el mundo que se disputará en el Muelle de Trasatlánticos.

También contará con la participación de diferentes instituciones como la Federación Gallega de Baloncesto, la Asociación de apoyo a la infancia "Arela", entidad social beneficiaria del Triple Solidario, el embajador de la Federación Española de Baloncesto, Fernando Romay, y la exhibición de baloncesto en silla de ruedas. Además, habrá actividades para todos los asistentes, jueguen o no jueguen al baloncesto, y los embajadores de la FEB animarán al público a participar activamente en una jornada festiva alrededor del deporte.

Desde su creación, el Circuito 3x3 CaixaBank ha alcanzado ya un total de 143 paradas itinerantes y roza los 64.000 participantes acumulados, superando los 475.000 visitantes a lo largo de su trayectoria. Un crecimiento sostenido que convierte al proyecto en una referencia nacional del baloncesto de base y del deporte entendido como herramienta social.

Las inscripciones para el circuito están abiertas y pueden realizarse a través de la página web de la Federación Española de Baloncesto.