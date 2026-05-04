El Puerto de Vigo acogerá el Circuito 3x3 Caixabank de baloncesto urbano
Será el sábado, 16 de mayo, en el Muelle de Trasatlánticos y se trata del mayor festival de este formato, gratuito y al aire libre, del país
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El sábado 16 de mayo, el Puerto de Vigo acogerá la tercera parada de la decimocuarta temporada del Circuito 3x3 CaixaBank, el mayor festival de baloncesto urbano 3x3, gratuito y al aire libre de España.
El evento se ha presentado este lunes, en donde han participado el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana; la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez; la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz; el presidente de la Federación Galega de Baloncesto, Julio Bernárdez; y el director de área de CaixaBank en Vigo, Igor de las Heras.
El circuito, además, cuenta con una vertiente solidaria a través de la iniciativa #MárcateUnTripleSolidario, que en 2025 superó los 9.000 lanzamientos.
Está previsto que participen cientos de jugadores y jugadoras de todas las categorías bajo el lema "Juega y vive el baloncesto". Ellos serán los protagonistas de este evento gratuito y abierto a todo el mundo que se disputará en el Muelle de Trasatlánticos.
También contará con la participación de diferentes instituciones como la Federación Gallega de Baloncesto, la Asociación de apoyo a la infancia "Arela", entidad social beneficiaria del Triple Solidario, el embajador de la Federación Española de Baloncesto, Fernando Romay, y la exhibición de baloncesto en silla de ruedas. Además, habrá actividades para todos los asistentes, jueguen o no jueguen al baloncesto, y los embajadores de la FEB animarán al público a participar activamente en una jornada festiva alrededor del deporte.
Desde su creación, el Circuito 3x3 CaixaBank ha alcanzado ya un total de 143 paradas itinerantes y roza los 64.000 participantes acumulados, superando los 475.000 visitantes a lo largo de su trayectoria. Un crecimiento sostenido que convierte al proyecto en una referencia nacional del baloncesto de base y del deporte entendido como herramienta social.
Las inscripciones para el circuito están abiertas y pueden realizarse a través de la página web de la Federación Española de Baloncesto.