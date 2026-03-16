¿Qué opciones tiene Vigo de ser sede del Mundial tras la renuncia de A Coruña?

El Mundial 2030 vuelve a estar de actualidad tras la renuncia de A Coruña a ser sede, una decisión que podría abrir las puertas a Vigo. Según explicó el Concello de A Coruña en un comunicado, la retirada responde a criterios de sostenibilidad y responsabilidad. De este modo, la ciudad herculina se suma a Málaga, que también rechazó ser sede por motivos económicos.

Así, Vigo podría estar más cerca que nunca de alcanzar su objetivo de acoger partidos de la competición. Hasta ahora, la plaza que quedaba libre tras la renuncia de Málaga se debatía, supuestamente, entre Valencia y Vigo, pero con la retirada de A Coruña ya no sería necesario elegir entre ambas y las dos podrían acabar siendo sedes.

Cabe recordar que la cuestión no ha estado exenta de polémica. Durante meses, la selección de sedes ha sido cuestionada por una supuesta manipulación de la puntuación de la candidatura de Vigo por parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Más que un asunto estrictamente logístico, el debate ha derivado en un conflicto político entre la Federación y el Concello de Vigo, lo que, según algunas voces, estaría perjudicando las opciones de la ciudad. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha criticado en múltiples ocasiones la postura del presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a quienes acusa de no querer que Vigo sea sede del Mundial. Con todo, también se ha señalado el supuesto "oscurantismo" del Concello de Vigo, que todavía no ha hecho pública la candidatura completa de la ciudad.

Pese a todo, parece haber una reciente predisposición por parte de la RFEF a incluir a Vigo. En una entrevista en El Larguero de la Cadena SER, Louzán aseguró que tanto Vigo como Valencia están "a las puertas" de convertirse en sedes del Mundial 2030. No obstante, defendió que la decisión final corresponde a la FIFA y advirtió de que la polémica generada en torno a la ciudad olívica podría perjudicar su candidatura.

Esa esperanza a la que todavía se agarra Vigo también se ha visto respaldada por el director de relaciones internacionales de la RFEF, Eduard Dervishaj, que lidera el equipo encargado de coordinar con la FIFA las visitas a las sedes y que este martes celebró su primera jornada de trabajo en Barcelona. Dervishaj explicó que la elección de sedes "es un proceso abierto", aunque matizó que "nadie" les garantiza que puedan incluir otra ciudad. "Pensamos que en España tenemos sedes fuera de la candidatura con posibilidades para ser sede en el futuro", añadió.

Requisitos logísticos

En cuanto a los requisitos, Vigo cumple prácticamente todos los establecidos. Uno de ellos es el aforo del estadio, que alcanzará los 43.000 espectadores tras las reformas de las gradas de Gol y Tribuna en Balaídos.

Los requisitos de la FIFA también incluyen el ámbito sanitario. Las sedes deben contar con suficientes medios e instalaciones, como centros médicos y hospitalarios de gran capacidad. En este sentido, Vigo dispone del Hospital Álvaro Cunqueiro, el mayor de Galicia. Según los datos oficiales del Sergas, se trata de un hospital de alta complejidad con 922 camas. Además, la red sanitaria del área incluye Povisa, el hospital privado más grande de España, con más de 40.000 metros cuadrados y una capacidad aproximada de 573 camas.

Además, para ser sede se requieren al menos cuatro centros de entrenamiento o subsedes. En el caso de Vigo, en la lista oficial de la propia RFEF aparecen dos: la Ciudad Deportiva Afouteza (GS360) y A Madroa. En el primer caso están proyectados varios campos de juego y un miniestadio; en el segundo, hay dos campos de césped natural y otros dos artificiales.

La capacidad hotelera es la pata más débil de la candidatura. La FIFA exige entre tres y cuatro hoteles de cinco estrellas a una distancia máxima de 40 kilómetros de la sede. En la ciudad de Vigo hay dos: el Gran Hotel Nagari y el Pazo Los Escudos, y dentro de ese radio no existen más establecimientos de esta categoría. Para encontrar un tercero habría que desplazarse cerca de 60 kilómetros, hasta el Eurostars Gran Hotel La Toja.

En lo que se refiere a hoteles de cuatro estrellas, tanto la ciudad como la comarca y la provincia sí cumplirían este requisito dentro de la distancia exigida para el alojamiento.