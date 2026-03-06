Caballero reacciona a la Comisión Interministerial del Mundial 2030: "Louzán atacó a Vigo"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha reaccionado este viernes a las informaciones relacionadas con la Comisión Interministerial para la preparación y organización del Mundial de Fútbol 2030. El regidor olívico ha asegurado que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, realizó un "ataque frontal" a la candidatura de Balaídos.

"Para sorpresa de todos los participantes —ha afirmado irónicamente Caballero— se produjo por parte del presidente de la Federación un ataque frontal contra Vigo como sede del Mundial". El alcalde socialista ha asegurado, además, que la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, llegó a recriminar a Louzán su actitud.

El regidor olívico ha mencionado la crónica del Diario As, en la que destaca una cita de la ministra solicitando al presidente de la RFEF dejar a un lado las "rencillas políticas". "Hay que dejar los personalismos a un lado. Aquí quiero unión, esto es un proyecto de país", afirmó Tolón durante la reunión, que, según Caballero, se trata de una respuesta al "ataque" de Louzán.

"Van a intentar por todos los medios que no se nomine a Vigo. Pero claro, se acaban de encontrar con que la ministra de Deportes, que preside la comisión, dice que no se puede atacar y excluir a Vigo. Dice que Vigo tiene las características y cumple todos los requisitos para ser sede del Mundial", ha aseverado Caballero en un audio distribuido a los medios de comunicación.

De esta forma, el alcalde ha vuelto a reiterar su deseo de convertir Vigo y el estadio de Balaídos en sede del Mundial y ha denunciado la postura del presidente de la RFEF, del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y del PP local. "Louzán se siente avalado por Rueda en contra de Vigo", ha asegurado.

Caballero considera que, tras la renuncia de Málaga, Vigo debió ser incluida automáticamente entre las 11 sedes concedidas a España por la FIFA. "Es un bochorno, porque tenemos 11 sedes y Louzán sólo envió 10 nombres", ha recordado el alcalde, que ha señalado que RFEF y Xunta tratan de que, si Vigo es nominada, que no dé tiempo a hacer la obra.

"No" a cofinanciar la reforma de Balaídos

En este sentido, también ha criticado al conselleiro de Deportes, Diego Calvo, quien afirmó ayer estar dispuesto a pagar para adaptar Riazor para el Mundial 2030. "No digo que no, pero cuando se habla de Vigo dice que no paga", ha recalcado sobre una situación que define como "intolerable".

Cabe recordar que Caballero propuso al gobierno provincial y autonómico cofinanciar la reforma de la grada de Tribuna, con la que se alcanzaría el aforo necesario para ser sede mundialista. "Louzán dice que no somos sede, la Xunta dice que no paga, la Deputación dice que no paga y el Partido Popular de Vigo avala", ha concluido el regidor.