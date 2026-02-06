El deporte local ya conoce sus Vigueses Distinguidos para este 2026

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado tres nuevos Vigueses Distinguidos que recibirán su condecoración este 2026, en este caso en el ámbito del deporte.

Los agraciados son el Club Deportivo Nieto; Alfonso González, presidente del Alerta Navia; y el Bembrive Fútbol Sala. Estos nombres se suman a los de Gonzalo Dávila, exdirector de Cáritas, Fundación Menela, Vida Digna, los institutos Alexandre Bóveda y Álvaro Cunqueiro y el circuito de carreras Run Run Vigo.

El C.D. Nieto, con sede en la Avenida Ramón Nieto, fue fundado en 1940 y hoy cuenta con 10 equipos y "una enorme tradición de fútbol", ha señalado Caballero.

Por su parte, Alfonso González fundó el Club Polideportivo Alerta en el año 62. "Lleva toda su vida siendo futbolista, siendo organizador, siendo directivo y siendo presidente del Club Alerta Navia", ha destacado el regidor.

En el caso del Bembrive Club de Fútbol, para Caballero "es una fórmula de entender el deporte desde el fútbol sala en un nivel muy importante", y ha valorado la formación que llevan a cabo de "un número muy importante de jugadoras y de jugadores". Además, en el caso del equipo femenino, "la temporada pasada fueron campeonas de Liga en segunda división femenina y se merecen ser Viguesas Distinguidas".