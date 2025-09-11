La Diputación de Pontevedra pone en marcha el programa "O Noso Club" para fomentar el deporte en la infancia Rafa Estévez

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha presentado este jueves el programa "O Noso Club", una iniciativa innovadora para fomentar el deporte en la infancia, apoyar a las familias y fortalecer el deporte de base en la provincia.

En el acto, celebrado en el pabellón Príncipe Felipe ante jóvenes deportistas y representantes de federaciones autonómicas, López ha destacado que se trata de un proyecto gratuito y accesible que permitirá a niños y niñas conocer y practicar nuevas disciplinas deportivas, a la vez que ayuda a clubs y federaciones a ampliar su base social.

El programa está dirigido a menores de entre 6 y 16 años y se desarrollará en colaboración con las federaciones gallegas. Consistirá en sesiones semanales de puertas abiertas en colegios, impartidas por técnicos de federaciones y clubs. Las familias podrán inscribir gratuitamente a sus hijos a través de un formulario que se publicará en la web de la Diputación.

Una "cantera de canteras", como lo ha definido el presidente provincial, que busca acercar el deporte a toda la población, vivan donde vivan y que ofrece ventajas frente a las escuelas deportivas tradicionales, como fomentar la práctica gratuita y descentralizada, conocer diferentes disciplinas sin compromisos de inscripción y facilitar la incorporación de nuevos deportistas a clubs y federaciones.

Torneo Alevín de Fútbol 7 Galo Cup

El presidente de la Diputación también ha participado en la presentación de la catorce edición del Torneo Alevín de Fútbol 7 Galo Cup de Vila de Cruces, que se disputa el fin de semana del 20 de septiembre.

"Un evento que es una referencia en el calendario deportivo de la comarca, del deporte de base y una cita internacional muy esperada cada año", ha señalado López sobre este torneo en el que participan 15 de las mejores canteras de Galicia y Portugal, además de otras de referencia nacional, como Las Palmas o Ponferradina.