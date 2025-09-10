Premios Deporte Gallego: estos son los galardonados Diputación de Pontevedra

El Centro Gallego de Tecnificación Deportiva (CGTD) de Pontevedra ha celebrado esta tarde la gala de los Premios Deporte Gallego 2023-2024, donde se ha galardonado a 48 personas y entidades por situar a Galicia como referencia mundial en el ámbito deportivo en la temporada 2023/2024.

El conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, ha ensalzado el alto nivel que ha alcanzado el deporte gallego en los últimos años y ha destacado el compromiso de la Xunta en este ámbito, con medidas como la futura transformación del CGTD, que hoy acogió el evento, en un Centro de Alto Rendimiento (CAR) que permita mantener e incluso aumentar la excelencia del deporte en la comunidad.

En su intervención, ha felicitado a todos los galardonados, a los que ha definido como "el punto más alto de la excelencia deportiva de Galicia", y también a todas las personas que trabajan cada día para obtener los buenos resultados que permiten al deporte gallego estar en su mejor momento.

En esta línea, algunas de las cifras que acreditan ese buen momento del deporte en Galicia son las 320.000 licencias deportivas activas en la actualidad, los 150.000 niños y niñas que participan en el programa Xogade para fomentar el deporte base, los 1.700 deportistas gallegos de alto nivel, los 250 clubes de alta competición, los 7.000 clubes gallegos inscritos en el Registro de Entidades o las 59 federaciones deportivas.

Los premios entregados hoy reconocen a los más destacados agentes del ámbito deportivo de Galicia y distinguen a 25 premiados en las 19 categorías de 2023, así como a 23 en las mismas categorías de 2024.

Lista de premiados del año 2023:

Mejor deportista femenina : Teresa Abelleira Dueñas (fútbol)

Mejor deportista femenina con discapacidad (ex aequo) : Susana Rodríguez Gacio (triatlón) y Adiaratou Iglesias Forneiro (atletismo)

Mejor deportista masculino : Adrián Ben Montenegro (atletismo)

Mejor deportista masculino con discapacidad : Gustavo Dacal Martínez (atletismo)

Mejor deportista revelación femenina (ex aequo) : Laura Vázquez Fernández (judo) y Helena García Suárez (taekwondo)

Mejor deportista revelación masculino : Jaime Wizner Pérez Lafuente (vela)

Mejor equipo femenino (ex aequo) : Celta Femxa Zorka – CD Bosco y Club Universitario Baxi de Ferrol (baloncesto)

Mejor equipo masculino : Selección Gallega UEFA (fútbol)

Mejor equipo inclusivo : Club Deportivo Delikia (triatlón y atletismo)

Mejor entidad en la promoción del deporte de base : Club Patinaje Artística Gondomar (patinaje artístico)

Mejor entrenador/a (ex aequo) : Jonatan Giráldez Costas (fútbol) y Pablo Clemente Hinójar Rey (gimnasia)

Mejor árbitro/a o juez/a : Nagore Valle Benito (judo)

Mejor labor informativa : DxT Campeón

Mejor evento deportivo (ex aequo) : Karate 1 Youth League (A Coruña) y Final de las Series Mundiales Triatlón (Pontevedra)

Mejor patrocinio deportivo : Aceites Abril

Premio al juego limpio : Florina Valentina Medrea (baloncesto)

Premio Galicia Saludable a la entidad de carácter público destacada en el fomento y promoción de la actividad física y hábitos de vida activa (ex aequo) : Ayuntamiento de Abegondo y Ayuntamiento de Arteixo

Premio Galicia Saludable a la entidad de carácter privado destacada en el fomento y promoción de la actividad física y hábitos de vida activa : BeOne

Premio Galicia Saludable a la entidad educativa destacada en el fomento y promoción de la actividad física y hábitos de vida activa: IES Xograr Afonso Gómez (Lugo)

Lista de premiados del año 2024: