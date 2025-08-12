La viguesa Marta Domínguez se cuelga el bronce en los World Games 2025 Redes Sociales Marta Domínguez

La jugadora viguesa Marta Domínguez ha logrado la medalla de bronce en la disciplina de squash de los World Games 2025, tras imponerse con autoridad a la hongkonesa HoTze Lok por 3-0 en el partido por el tercer puesto.

El encuentro, que duró 41 minutos, se resolvió con parciales de 12-10, 11-5 y 11-2, confirmando la superioridad de la española en la pista y asegurando un lugar en el podio de esta cita internacional.

En la final, la japonesa Satomi Watanabe se proclamó campeona tras derrotar por 3-0 a la francesa Marie Stephan, con marcadores de 11-8, 11-8 y 11-7.

Este bronce supone un nuevo hito en la carrera de Marta Domínguez, que sigue consolidándose como una de las grandes referencias del squash español en el panorama internacional.