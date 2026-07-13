La Universidade de Vigo constituye su nuevo Claustro y renueva sus órganos de gobierno. UVigo

La Universidade de Vigo celebró este lunes la primera sesión del nuevo Claustro, surgido de las elecciones del pasado 6 de mayo. Tras la constitución inicial de la Mesa de Edad, se eligió la Mesa del Claustro, en la que Elena Alonso ejercerá como vicepresidenta.

La sesión sirvió también para designar a los representantes de los distintos sectores universitarios en el Consejo de Gobierno y en otros órganos de participación y supervisión.

Para conformar el Consejo de Gobierno fue necesario realizar cuatro votaciones debido al elevado número de candidaturas presentadas. La rectora, Carmen García Mateo, destacó que esta participación "es síntoma del interés por participar en los órganos colegiados".

El Claustro eligió a los representantes del profesorado, el estudiantado y el personal técnico, de gestión, administración y servicios, además de a 15 responsables de centros, unidades docentes y estructuras de I+D+i.

La sesión también permitió renovar la Comisión Electoral, la comisión encargada de adaptar los estatutos a la LOSU, la Comisión de Reclamaciones y los consejos de los campus de Pontevedra y Ourense.

Finalmente, Sandra María Martínez Gómez fue elegida nueva presidenta del Consejo de Estudiantes de la Universidade de Vigo. La estudiante defendió una representación basada en "la proximidad, la comunicación, la formación, la responsabilidad y, sobre todo, el trabajo conjunto", y subrayó la necesidad de que el alumnado conozca y confíe en sus representantes.