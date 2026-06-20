Arrancan las oposiciones de educación en Galicia con 15.900 candidatos para 1.601 plazas

Casi 15.900 aspirantes comienzan este sábado las oposiciones de educación en Galicia, en las que se han convocado 1.601 plazas. Esto supone movilizar a 154 tribunales, integrados por 2.156 personas entre titulares y suplentes, en 60 centros educativos de 15 localidades de las cuatro provincias gallegas.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, trasladó a los opositores sus mejores deseos para estas pruebas. "El trabajo es el que habéis desarrollado con gran esfuerzo durante los últimos meses; hoy es el día de demostrarlo para recoger los frutos", afirmó.

En este sentido, el conselleiro agradeció el trabajo de todas las personas "que están detrás de este gran dispositivo y que llevan meses trabajando para que el proceso se desarrolle con todas las garantías". Entre otras cuestiones, recordó que este año, por primera vez, se realizarán controles aleatorios de dispositivos no permitidos para garantizar la igualdad de oportunidades.

Además, también como novedad este año, se acordó con los sindicatos CCOO, Anpe, UGT y CSIF eliminar la obligación de que el personal interino y sustituto tenga que presentarse a las oposiciones para mantener su posición consolidada en las listas, con el fin de aligerar la organización del proceso. Esto permite, además, mejorar la ratio de opositores por tribunal. Aun así, los interinos que así lo desearon pudieron inscribirse y acudir a los exámenes.

Román Rodríguez puso en valor la agilidad de las oposiciones de educación. A este respecto, indicó que la previsión es tener finalizados los exámenes y los resultados disponibles a partir del 19 de julio. A continuación, las personas que obtengan plaza deberán participar en el concurso de adjudicación de destinos provisionales, que se resolverá a principios del mes de agosto. "El objetivo es que los nuevos funcionarios se incorporen a los centros el 1 de septiembre", señaló el conselleiro.

El conselleiro reiteró que este proceso es una nueva muestra de la apuesta del Gobierno gallego por la estabilidad del empleo docente y la mejora del sistema.

Refuerzo de áreas clave

De las 1.601 plazas convocadas, correspondientes a 42 especialidades, casi el 87 %, un total de 1.388 plazas, son de nuevo ingreso y las 213 restantes son de promoción interna, para que maestros que ya cuentan con plaza puedan incorporarse al cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria.

Por cuerpos, en el de maestros hay 476 plazas en ocho especialidades y en el de profesores de Enseñanza Secundaria, 852 plazas en 29 especialidades. Además, hay 60 plazas en cinco especialidades del cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de la FP. Las 213 plazas de promoción interna abarcan 29 especialidades.

La convocatoria hace especial hincapié en el refuerzo de áreas clave como la atención a la diversidad, con un total de 136 plazas para maestros especialistas en Audición y Lenguaje y en Pedagogía Terapéutica, o el aprendizaje de lenguas extranjeras, con un total de 229 plazas en inglés y 54 plazas en francés. También se convocaron algunas especialidades en las que se estaban agotando las listas de sustituciones, como Latín en Secundaria, con 35 plazas, o Soldadura en el cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de la FP, con 14 plazas.