Rueda destaca en Vigo a las universidades gallegas como verdaderos motores sociales y de progreso

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, puso en valor que las universidades gallegas actúan como verdaderos motores sociales y de progreso para la comunidad autónoma. Así lo señaló durante su participación en los actos de conmemoración del 30.º aniversario del Consejo Social de la Universidad de Vigo y en el acto de homenaje a su presidente, Ernesto Pedrosa.

El titular del Ejecutivo autonómico reafirmó el compromiso del Gobierno gallego con las universidades, una apuesta que se plasma en iniciativas como el plan de financiación, una herramienta distintiva del sistema gallego que permite garantizar las inversiones a medio plazo; el plan de infraestructuras; o el apoyo a la investigación.

En concreto, hizo especial hincapié en la gratuidad de la matrícula en estos estudios superiores, una medida pionera en Galicia que en septiembre comenzará su tercer curso de vigencia. Supone para las familias gallegas un ahorro anual de 7,7 millones de euros.

Por último, elogió el trabajo realizado durante estos años por el Consejo Social para fortalecer y modernizar la Universidad de Vigo y agradeció el compromiso y la implicación de su presidente.