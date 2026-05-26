Una de las carreras universitarias en la que es más fácil entrar en Galicia: su nota de corte es un 5

La cuenta atrás para la convocatoria ordinaria de la PAU 2026 ya ha comenzado. El próximo martes 2, miércoles 3 y jueves 4 de junio, los estudiantes gallegos realizarán sus exámenes de acceso a la Universidad de forma simultánea en las cuatro provincias gallegas.

Muchos ya tienen claro a qué grado universitario quieren acceder, mientras que otros no lo tienen del todo claro. Las notas de corte son algo que muchos tienen muy en cuenta para saber qué opciones tienen y qué nivel de exigencia necesitan. Por ello, te presentamos el grado universitario con la nota de corte más baja de Galicia.

Un 5 en la convocatoria extraordinaria

Uno de los grados universitarios para los que, a priori, se necesita disponer de menor media entre Bachillerato y la PAU es el Grado en Ingeniería Forestal, la cual se cerró en la convocatoria anterior con una nota de corte de 5 sobre 14 en la convocatoria extraordinaria, esto es, la segunda oportunidad que tienen los estudiantes para examinarse de nuevo.

El Grado en Ingeniería Forestal se estudia en el Campus de Pontevedra de la Universidade de Vigo. Ofrece 45 plazas para todos aquellos interesados e interesadas en poseer conocimientos sobre el tratamiento y aprovechamiento industrial de la madera y de sus productos, el desarrollo de proyectos de generación de energía renovable a partir de biomasa forestal, etcétera.

El grado se organiza en 4 cursos lectivos y cuenta con un total de 240 créditos distribuidos en todos ellos.

Desde la UVigo declara que "el objetivo de este grado es formar ingenieros/as forestales que respondan a las necesidades del sector forestal y de la sociedad en general. Este titulado/a está capacitado para desarrollar tareas relacionadas con la gestión, conservación y explotación de los espacios naturales y forestales; realizar obras de hidrología, reforestación y conservación de suelos; gestión de caza y pesca".

En el Campus de Lugo de la Universidade de Santiago de Compostela se cursa el Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural con una nota de corte de 6,476 en la convocatoria ordinaria. También existe el Doble Grado de Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria y Forestal en el Campus de Lugo de la Universidade de Santiago de Compostela con un 7.

Este es el calendario de la convocatoria ordinaria y extraordinaria de la PAU 2026 en Galicia:

Convocatoria Fecha exámenes Notas provisionales Notas definitivas Convocatoria ordinaria 2, 3, 4 de junio 11 de junio (después de las 20:00 horas) 9 de julio (después de las 20:00 horas) Convocatoria extraordinaria 30 de junio, 1 y 2 de julio 18 de junio 17 de julio

Estas son las carreras universitarias con una nota de corte de 5,000 puntos en las diferentes universidades y campus de Galicia: