El CPR Plurilingüe Montecastelo de Vigo gana la Liga Maker Drone

El CPR Plurilingüe Montecastelo ha ganado la Liga Maker Drone, organizada por la Fundación Barrié y el Centro Tecnológico ITG. Se trata de la segunda vez que este centro gana este reconocimiento, informa la organización a Europa Press.

Lo hizo porque, explica, "fue el que mejor resolvió el reto de diseñar, programar y volar un sistema dron orientado a realizar tareas de mantenimiento en altura, frente a otros 16 centros de toda Galicia".

"El objetivo ha sido afrontar una problemática social de gran impacto: los accidentes laborales en trabajos en altura, que ascendieron a más de 27.000 en 2024 en España", añade.

El equipo ganador disfrutará de una visita al Centro de Control de Área Terminal de Santiago de Compostela, gracias a la colaboración de ENAIRE. Se trata de la V edición de esta iniciativa que busca fomentar las vocaciones científico-técnicas entre los jóvenes.