Profesores, personal no docente, alumnos y familiares inundan Vigo en defensa de la educación pública

Manifestación en defensa de la educación pública, en Vigo, a 25 de febrero de 2026 S.P.

Miles de personas han inundado este miércoles el centro de Vigo en defensa de una educación pública de calidad. Bajo el lema 'A comunidade educativa en loita polo ensino público', profesores, personal no docente, alumnos y familiares han partido a las 19:30 horas del cruce de Vía Norte con Urzáiz para reclamar a la Xunta recursos y hacer de la diversidad una prioridad.

"A inclusión real, necesita persoal", "Román, escoita, o ensino está en loita" o "A familia loitando, tamén está educando" son algunas de las proclamas que hizo toda la comunidad educativa de Vigo. Ponen el foco en el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, al que exigen una educación de calidad, tanto primaria como secundaria.

"Estamos reunidas por primera vez toda la comunidad educativa para demostrar la unidad de acción para poner lo que está pasando en la Consellería, con la falta de recursos y la falta de medios", ha señalado la presidenta de la Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais de Alumnado de Vigo e Comarca (Foanpas), Iria Salvande.

Desde Foanpas critican a Rodríguez por afirmar que "vivimos en el mejor de los mundos posibles", cuando esto no sucede. "Estamos un poco sobrepasados, ya estamos cansados de constantes promesas, adornos y parches en la educación que no solucionan el problema que tenemos en las aulas", ha explicado la profesora del IES Carlos Casares, Laura.

Entre sus muchas demandas, exigen a la Xunta más recursos, especialmente profesionales especializados para atender a alumnos y alumnas con necesidades especiales. Consideran que el elevado número de estudiantes por aula y la falta de medios deja atrás a aquellos "más vulnerables".

Ratios elevados, falta de personal especializado como cuidadores, orientadores o psicólogos y problemas "a nivel de infraestructuras" no sólo afectan a la ciudad olívica. Esta manifestación también ha tenido su réplica en otros municipios del área: Ponteareas, Cangas, O Porriño, Mos y Redondela.