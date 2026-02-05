Así celebrará la UVigo el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia: talleres, ferias, charlas y proyecciones UVigo

La Universidade de Vigo ha presentado la programación que pondrá en marcha a lo largo de este mes de febrero con motivo de la celebración el 11 de este mes del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se llevará a cabo en los campus de Vigo, Pontevedra y Ourense.

Con el objetivo de poner en valor el papel de las científicas y fomentar las vocaciones STEM entre las niñas, la UVigo celebrará talleres, ferias, charlas, proyecciones, concursos y encuentros con la comunidad educativa y con la ciudadanía con el objetivo de visibilizar el trabajo de las mujeres en la ciencia y la tecnología, crear referentes femeninos y romper con los estereotipos que condicionan la elección de estudios.

Esta programación está organizada por las propias docentes e investigadoras, los centros de investigación, las escuelas y las facultades de los tres campus, con el apoyo de la Unidad de Igualdad y de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Talleres y charlas 11F

La primera cita será el miércoles, 4 de febrero, cuando la Facultad de Comunicación y la Escuela de Ingeniería Forestal del campus de Pontevedra abrirán las puertas al alumnado de 4º de la ESO del IES Xunqueira I. Los asistentes participarán en talleres prácticos en los que se pondrá en valor el papel de las investigadoras y docentes, contribuyendo a revertir la segregación por estereotipos de género en los estudios universitarios.

Dos días después, el 6 de febrero será la Facultad de Educación y Trabajo Social del campus de Ourense la que reciba al alumnado de 4º de la ESO del IES 12 de Octubre, que desarrollarán actividades sobre tecnología educativa e igualdad, crearán un podcast sobre representación femenina en la ficción audiovisual y podrán experimentar en el laboratorio de didáctica de las ciencias naturales.

Además, sesenta investigadoras de la UVigo impartirán charlas a lo largo del mes centradas en su labor investigadora y en el papel de la mujer en la ciencia y la tecnología. Estas actividades se desarrollarán en centros educativos, residencias de personas mayores, aulas hospitalarias, bibliotecas y otros espacios sociales.

ElasFanCienTec

Imagen de una edición pasada de ElasFanCienTec. UVigo

Una de las citas más importantes será el 11 de febrero con la décima edición de ElasFanCienTec, que este año llega con una importante novedad, y es que por primera vez el alumnado masculino visitará las facultades más feminizadas, mientras que las chicas continúan acercándose a ámbitos tradicionalmente masculinizados.

El objetivo de esta apertura es combatir la segregación horizontal en la elección de estudios y también cuestionar el desigual valor de las profesiones feminizadas.

Así, más de 200 chicas y chicos de cuatro centros educativos de la provincia de Pontevedra (IES Coruxo, IES Politécnico de Vigo, IES do Castro e IES Álvaro Cunqueiro) visitarán laboratorios y escuelas del campus de Vigo para participar en talleres científicos organizados por el Centro de Investigación en Nanomateriales y Biomedicina (CINBIO), las escuelas de Ingeniería Industrial, Minas y Energía y Telecomunicación, y las facultades de Filología y Traducción y Ciencias Jurídicas y del Trabajo.

Además, el alumnado asistirá a un taller organizado por la Unidad de Igualdad, podrá conocer la exposición Mulleres investigadoras Cintecx y participará en una actividad vinculada al desarrollo del juego de escape científico Alerta Verde, que se está desarrollando con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) – Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Esta exposición, Mulleres investigadoras Cintecx, accesible online y que presenta a doce científicas del centro como referentes para las nuevas generaciones y promueve una ciencia libre de estereotipos, podrá visitarse durante todo el mes.

Inteligencia artificial, género y cine y premios Marie Tharp

También el 11 de febrero, el centro Escobas organizará una mesa redonda sobre inteligencia artificial e igualdad en la Facultad de Ciencias Económicas a las 12:00 horas, que podrá seguirse por su canal de Youtube. Y entre las 16:00 y las 21:00 horas, el Instituto Universitario de Investigación Justicia y Género (IXEX) organizará la proyección de la película Justicia artificial en la Facultad de Ciencias Jurídicas del campus de Vigo y en la de Derecho del campus de Ourense, dentro del ciclo Cine y Justicia 2026.

Ese mismo día, a las 12:00 horas, el Centro de Investigación Marina (CIM) celebrará la entrega de premios de la cuarta edición del concurso Marie Tharp, dirigido a sus investigadoras predoctorales y posdoctorales. El acto incluirá una mesa redonda moderada por la periodista de Faro de Vigo Sandra Penelas sobre los retos y oportunidades de las mujeres en la ciencia marina y la proyección de las piezas audiovisuales premiadas.

Al día siguiente, el 12 de febrero, se celebrará la metacharla Innovación en igualdad, impulsada por la UCC+i, en la sala 1 del Edificio Miralles a las 11:00 horas. La ponencia, que también podrá seguirse a través de UVigo TV, será moderada por la técnica de la Unidad de Igualdad de la UVigo Mar Fernández Cendón, y contará con la participación de las investigadoras de la UVigo Soledad Torres, Katia Rolán y Laura Sampedro.

El encuentro contará también con la introducción de la vicerrectora de Investigación, Belén Rubio, y con la participación en línea de la divulgadora Marta Macho.

eXXperimenta en Feminino

Actividad de eXXperimenta en Feminino. UVigo

Otro de los puntos fuertes del programa será la gran feria divulgativa eXXperimenta en Feminino, que se desarrollará el 20 de febrero, de 9:00 a 18:00 horas, en el edificio Politécnico del campus de Ourense. Estará abierta al alumnado no universitario de la provincia en turno de mañana y al público general en turno de tarde y ofrecerá múltiples puestos experimentales sobre química, biotecnología, programación, aeronáutica o salud, con el objetivo de acercar las disciplinas STEM a la sociedad.

Además, la divulgadora científica Deborah García Bello impartirá una charla titulada Barbies y Robots, de acceso libre hasta completar aforo.

También, en el campus de Ourense, tuvo lugar una nueva edición del Concurso escolar de creación artística por el 11F, dirigido al alumnado de primaria y secundaria obligatoria de la provincia. El plazo de presentación de trabajos se cerró el pasado 25 de enero y la entrega de premios tendrá lugar en un acto especial a lo largo de este mes de febrero, en fecha todavía por determinar.