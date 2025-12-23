La Universidade de Vigo aprueba por asentimiento el convenio para la descentralización de Medicina

Tras meses de negociaciones y el cambio de opinión de la Facultad de Medicina de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), la Universidade de Vigo (UVigo) ha aprobado este martes por asentimiento el texto del convenio acordado entre las tres instituciones universitarias de Galicia y las consellerías de Sanidade y Educación por la descentralización de Medicina.

"Pienso que llegamos a donde podíamos llegar y que se trata de un buen acuerdo para la formación del estudiantado gallego de Medicina, sin ninguna duda", ha subrayado el rector de la UVigo, Manuel Reigosa, quien está convencido de que "habrá más estudiantes que querrán venir a Vigo de los que podamos admitir".

Durante la sesión extraordinaria del Consello de Goberno de la UVigo, Reigosa ha explicado lo que considera los seis puntos clave del acuerdo. En primer lugar, ha destacado que Vigo "tendrá su propia unidad docente con personal propio y de la USC", lo mismo que sucederá en A Coruña.

El rector también ha señalado que se ha acordado un "calendario explícito y rápido" para la descentralización de los cursos de 4º a 6º, "algo que echaba en falta en el acuerdo de 2015". En tercer lugar, ha recordado que la contratación de personal docente e investigador se producirá al 50% entre la UVigo y la USC, y que será la Xunta la que se haga cargo del pago al profesorado.

"El profesorado que contrataremos tanto A Coruña como Vigo no nos va a costar", ha detallado Reigosa, que ha destacado también las "relaciones claras" entre los hospitales y las tres universidades. Los complejos hospitalarios no se vincularán a la USC, sino cada uno a su institución académica correspondiente.

El rector, que será relevado el próximo año, se ha referido también a la "cláusula de salida", que facilitará a la UVigo comenzar la petición de una titulación de Medicina propia en caso de que no se cumplan las condiciones pactadas. Por último, ha resaltado el compromiso por escrito de la Xunta a avisar en caso de que "detectar algún movimiento" por la creación del grado desde universidades privadas.

Calendario previsto

En cuanto al calendario previsto, Reigosa ha explicado que durante el curso 2026/2027 empezaría la docencia práctica de 5º. La UVigo espera acoger a cien estudiantes, así como lo hará A Coruña.

En el 2027/2028, tendrá que estar descentralizada por completo la docencia teórica y práctica de 5º y, en el 2028/2029, también toda la docencia de 4º. Así se finalizaría el proceso de descentralización, momento en el que se deberán hacer nuevas propuestas.

"Pienso que debemos seguir actuando con la máxima lealtad institucional y, si se cumple todo lo que está previsto en el acuerdo, dejarlo finalizar. Al mismo tiempo, la cláusula de salida nos permitirá salir en cualquier momento si no se está cumpliendo y hacer esa demanda de la titulación", ha recalcado el rector.

En este sentido, Reigosa ha indicado que siempre ha apostado por un título compartido de las tres universidades gallegas. "De todas maneras hay que estar preparados, y con esto me refiero a tener preparada la carta de título propio", ha concluido el rector.