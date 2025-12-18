UVigo y Celta acuerdan la creación de un nuevo centro universitario dentro del proyecto Celta360 RCCELTA

La Universidade de Vigo, el RC Celta y el centro universitario EUSES Vigo, perteneciente al grupo Metrodora, han firmado un acuerdo de colaboración que establece las bases para la futura creación de un centro universitario adscrito a la UVigo.

Este nuevo centro permitirá impartir titulaciones universitarias oficiales, además de títulos propios complementarios a la oferta actual, con el objetivo de ofrecer formación de calidad en instalaciones de vanguardia y contribuir al desarrollo deportivo, tecnológico y comunitario de la región.

El acuerdo se firmó en la Cidade Deportiva Afouteza y se enmarca en el proyecto Factoría do Deporte Galego–Galicia Sports 360 impulsado por el Celta.

La adscripción del centro a la Universidade de Vigo permitirá que, una vez obtenidas las autorizaciones necesarias, las enseñanzas conduzcan a títulos oficiales expedidos por la propia universidad.

Además, las tres entidades colaborarán en programas de investigación y en la organización de seminarios, conferencias y talleres, compartiendo instalaciones, laboratorios y recursos académicos.