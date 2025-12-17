Los premios GirlGeekPower reconocen a cuatro estudiantes de la UVigo brillantes en titulaciones STEM

La Universidade de Vigo y la Diputación de Pontevedra reafirmaron este miércoles su compromiso con la igualdad con la entrega de la sexta edición de los premios GirlGeekPower, una iniciativa impulsada en el marco de la Cátedra de Feminismos 4.0 que ambas instituciones desarrollan conjuntamente.

El objetivo de estos galardones es visibilizar y poner en valor las trayectorias de alumnas excelentes que han optado por titulaciones STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), ámbitos en los que la representación femenina, especialmente en el sector tecnológico, continúa siendo insuficiente.

El acto tuvo lugar en la sede de la Diputación en Vigo y contó con la participación de la vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez; la diputada de Igualdad, Paula Bouzós, y la directora de la Unidad de Igualdad de la UVigo, Yolanda Rodríguez Castro.

Durante la ceremonia, las representantes institucionales destacaron que estos premios van más allá del reconocimiento académico y simbolizan "un compromiso firme con la igualdad real y una apuesta de futuro", subrayando la importancia de contar con referentes femeninos que lideren, innoven y transformen la sociedad desde la ciencia y la tecnología.

Las protagonistas de la jornada fueron las cuatro estudiantes premiadas por contar con los mejores expedientes femeninos del curso 2024/2025 en dos categorías.

Los primeros premios, dotados con 2.000 euros, recayeron en Sabela González Alcántara, en Ciencias, y Lucía Gómez Barros, en Ingeniería y Arquitectura; mientras que los accésit, con una cuantía de 1.000 euros, fueron para Sofía Fernández Cabo y Adriana Pazos Lorenzo.

Todas ellas coincidieron en destacar la curiosidad, el esfuerzo y la constancia como motores de su vocación, así como la necesidad de seguir rompiendo estereotipos y abriendo camino para que las nuevas generaciones de mujeres encuentren en las STEM un espacio de oportunidades en igualdad.