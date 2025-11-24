UVigo y Celta avanzan en la creación de un nuevo centro para impartir titulaciones conjuntas

El Consello de Goberno de la Universidade de Vigo ha aprobado este lunes un memorando de entendimiento con el Celta y Metrodora Education Vigo, con el objetivo de crear un nuevo centro adscrito a la UVigo. Así, la institución académica colaborará con el club olívico en su pretensión de ofrecer titulaciones universitarias bajo el paraguas del proyecto Factoría do Deporte Galego-Galicia Sports 360.

El rector de la UVigo, Manuel Reigosa, ha recordado que el proceso arrancó después de que el Celta anunciase su interés en poner en marcha las titulaciones de Fisioterapia y Ciencias da Actividade Física e do Deporte, así como su doble grado, con la intención de llevarlas a cabo de la mano de una universidad privada vasca.

"A cambio de que no se implanten esos títulos, le daríamos cabida al Celta para que los títulos universitarios que se puedan implantar estén recogidos dentro de la UVigo como centro adscrito", ha explicado Reigosa, que ha señalado que este lunes se ha aprobado un marco de entendimiento para iniciar la negociación, es decir, no se ha aprobado la creación del centro.

Ahora bien, el rector ha avanzado que la docencia se impartiría entre Balaídos y las instalaciones de Afouteza, próximas al campus de Vigo. "No se trataría de un centro propio de la UVigo", pero impartiría "enseñanzas conducentes a títulos oficiales bajo la tutela académica de la universidad y el profesorado tendrá que tener venia decendi" de la UVigo.

Además, Reigosa ha hecho especial hincapié en que el centro del Celta no impartiría ninguna titulación que ya ofrezca la universidad. También ha informado que está en conversaciones con la Consellería de Educación y el rector vigués cree que "el futuro va a ser muy positivo si ligamos las dos marcas, una universidad pública de calidad y con un prestigio que ya comienza a ser reconocido, y el Celta".