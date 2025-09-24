Belén Rubio toma el relevo de Reigosa como candidata a rectora de la UVigo de la plataforma H2040

La catedrática y vicerrectora de Investigación, Transferencia e Innovación de la Universidade de Vigo (UVigo), Belén Rubio, será la candidata a rectora de la institución académica de la plataforma H2040.

Rubio toma el relevo del actual rector, Manuel Reigosa, como candidata de esta plataforma, que ha estado ocho años al frente del Rectorado de la UVigo. Algo que era "vox populi", como ha reconocido al Diario Oficial de la Universidad.

Una decisión que "meditó mucho" y que, tras 24 años en puestos de gestión, ha decidido dar el paso porque considera que es momento de "darle a la UVigo", porque la universidad le dio "mucho a ella". La candidata de H2040 se ha mostrado dispuesta a trabajar "para hacer una universidad de futuro, que no dure seis años, sino mucho más y pueda continuar hasta el horizonte 2040".

"Seguiremos siendo la universidad de las personas, con más diálogo y consenso, analizando más los procedimientos para intentar mejorarlos. Yo no soy el rector. Él puso el listón muy alto que hay cosas que no podré superar, pero tengo mis ideas", ha apuntado en relación a Reigosa.

Sobre el hecho de ser la primera mujer que se postula a rectora, Rubio lo ha considerado un aliciente, esperando que sirva de ejemplo. "Las mujeres a veces damos un paso atrás y hay que avanzar. En la USC hay cinco mujeres candidatas después de 530 años y yo estaría encantada, si me eligen, de compartir con una rectora en Santiago y cambiar la foto de los rectores por una de rectoras", ha subrayado.