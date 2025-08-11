Las librerías de Vigo ante la vuelta al cole: de ser el 50% del negocio a ser un quebradero de cabeza

A un mes y medio para la vuelta al cole, muchos padres aprovechan para adelantar la compra de los libros de texto que necesitarán sus hijos de cara al próximo curso 2025-2026. Las librerías son el principal punto de venta de estos productos, cuyo mercado ha acumulado múltiples cambios a los que se ha tenido que ir adaptando.

"El libro de texto en el modelo tradicional de librería gallega siempre representó una parte importante de las ventas", explica el gerente de Librouro, Jorge Patiño, a Treintayseis.

De hecho, recuerda que muchas librerías y papelerías se ubicaban cerca de los centros de estudios porque suponían una fuente de ingresos muy importante. "Era una sinergia básica", resume el librero.

Una relación tan estrecha entre colegios y puntos de venta de material escolar que el negocio de los libros de texto significaba entre un 30% y un 50% de los ingresos totales de las librerías.

Entonces, con el objetivo de mejorar el acceso a la educación a todo tipo de personas, se desarrollaron políticas como los bancos de libros o las ayudas para la compra de material. Unas decisiones que han tensionado los precios, así como han reducido las ventas en las librerías.

Las librerías de barrio, las más perjudicadas

"Evidentemente cuando se cambia al sistema de préstamos se dejan de vender un porcentaje bastante grande de libros", afirman desde la Librería Nobel, donde añaden a Treintayseis que siguen manteniendo ese mercado porque "no todos los padres acceden al banco de libros por renta".

El porcentaje de alumnos que acceden a los libros de forma gratuita en primaria y secundaria es muy alto y el impacto económico en las librerías de barrio es importante. Aunque, como confirman desde Nobel, estos meses siguen siendo "meses muy potentes".

Además, la liberalización del precio de los libros de texto de la educación obligatoria -es decir, los vendedores pueden fijar el coste del material de primaria y secundaria- implantada en 2007 no ha favorecido al abaratamiento de estos. De hecho, los libreros defienden que todo lo contrario y que las grandes superficies les hacen competencia desleal.

"Todo esto benefició a las grandes superficies que compran a nivel de palés", argumentan desde Nobel. Y es que supermercados y espacios comerciales más amplios pueden llegar a acuerdos con las editoriales, a las que compran cantidades mucho mayores que el negocio local, consiguiendo un precio por libro mucho más bajo que en una librería.

Por eso, las librerías de barrio han sido las más perjudicadas en la última década por las políticas educativas en referencia al libro de texto. Venden menos y, lo que ofrecen, tiene un precio superior a las grandes superficies a las que acaban acudiendo gran parte de sus clientes.

¿Por qué suben los precios de los libros de texto?

Según Patiño, cada año el precio del libro de texto sube un 10% de media, aunque depende mucho de la editorial. En este sentido, recuerda que las editoriales antes vendían libros todos los años y ahora fabrican manuales que duran de cuatro a seis años. El valor ascendente del material responde a cubrir el gasto de estos periodos más largos.

"Las editoriales invierten mucho dinero en la realización de los contenidos. Los libros que se venden en papel son pocos y el coste alto", comenta el librero de la histórica librería céntrica Librouro para explicar las razones detrás del aumento del precio de los manuales.

Patiño considera que las medidas tomadas en la última década han tenido un "efecto contraproducente" con el incremento de los precios y la reducción de la demanda. "Todos queremos la educación gratuita, se quiso extender al libro y se deturpó totalmente la legislación", afirma en referencia a que los precios de los libros es el mismo en todas las tiendas de España, excepto en el libro de texto, donde la liberalización de su precio no ha ayudado a abaratarlo, sino lo contrario.

Las librerías vivimos un poco a corriente de lo que sucede en las editoriales y tenemos que dar la cara ante los clientes Jorge Patiño, Librouro

Esta situación ha provocado que muchas editoriales hayan desaparecido de este mercado cada vez más complejo y menos beneficioso. "Las librerías vivimos un poco a corriente de eso y tenemos que dar la cara ante los clientes", añade el librero que recalca que las ayudas deben de darse en función de la renta y cuando hay "justificación de gasto".

Por otro lado, recuerda que "antes había unas barreras psicológicas", no se subía de los 50 euros por libro y ahora hay alguno que cuesta más de 60, más que manuales de F.P. o Bachillerato que deberían tener un coste más elevado.

Por último, cabe destacar el rol de lo digital. Muchos alumnos tienen todos los materiales en tablets y solo tres editoriales pueden facilitar los datos a la plataforma que se usa en la educación en Galicia. "Antes había 20 editoriales trabajando libros de texto, ahora queda muy poco espacio de elección por parte de los docentes", asegura Patiño.

Una campaña que empieza en junio

Según confirman las editoriales contactadas por Treintayseis, la campaña del nuevo curso comienza nada más terminar las clases. Entonces, comienzan a acumular libros y reservas durante todo el verano, acumulando un stock que luego está a disposición de aquellos padres que apuran hasta el último momento para comprar los manuales y que no tengan que esperar varias semanas por su pedido.

"A veces incluso resulta demasiado centrarse en este aspecto durante demasiado tiempo y las plantillas son las que son", explican desde Librouro, donde inciden en que "si te centras en el libro de texto dejas de trabajar a lo mejor otro libro y te afecta a las ventas".