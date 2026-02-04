La UVigo participa en un proyecto europeo que impulsará la digitalización de la acuicultura atlántica

El Centro de Investigación Mariña (CIM) de la Universidade de Vigo participa en un proyecto europeo que tiene como objetivo impulsar la digitalización en la industria acuícola atlántica. Se trata de la iniciativa DigiATLA, que esta semana ha celebrado en Portugal su reunión inaugural.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 2,1 millones de euros, cofinanciado al 75% por la Unión Europea como parte del programa Interreg Atlantic Area 2021-2027. Su objetivo es impulsar la transformación digital en la acuicultura atlántica mediante el fortalecimiento de las capacidades en sostenibilidad, nutrición, de precisión y adopción de tecnología industrial 4.0.

De esta manera, explica la universidad olívica en una nota de prensa, DigiATLA abordará retos del sector, como la baja integración digital, las ineficiencias productivas y el impacto medioambiental. Estos factores limitan en la actualidad su competitividad y resiliencia.

El proyecto está liderado por S2AQUA – Laboratório Colaborativo para uma Aquacultura Sustentável e Inteligente (Portugal) y tendrá una duración de 30 meses, desde enero de 2026 hasta junio de 2028. El pistoletazo de salida se ha dado este miércoles en Olhão (Portugal), donde se han definido las líneas de trabajo y coordinado las primeras acciones.

Papel de la UVigo

Por su parte, el CIM contará con un presupuesto de 300.000 euros y el grupo estará liderado por el catedrático José Luis Soengas. Los investigadores olívicos tendrán un "papel destacado" en el desarrollo de materiales formativos, sesiones prácticas y ensayos piloto, centrado en el análisis de datos, el uso de herramientas digitales y técnicas de acuicultura de precisión.

En el marco de los ensayos piloto, el CIM participará en estudios con la dorada y el salmón atlántico, analizando la expresión génica relacionada con la regulación de la ingesta de alimentos. De este modo, se podrá evaluar la respuesta biológica de los peces a diferentes estrategias de alimentación y condiciones ambientales, así como generar datos para optimizar las prácticas acuícolas y avanzar hacia una producción más eficiente y sostenible.

Además, el CIM organizará sesiones anuales de formación y colaborará activamente en las acciones de divulgación y sensibilización del proyecto, difundiendo los resultados científicos y promoviendo la transformación digital del sector. "DigiATLA promoverá un sector más competitivo, resiliente y preparado ante los desafíos actuales y futuros", ha afirmado Soengas.