Investigadores vigueses desarrollan un sistema que predice la calidad del aire interior en tiempo real

Investigadores de la Universidade de Vigo han desarrollado un sistema que predice la calidad del aire en el interior de edificios en tiempo real, "esencial" para el confort, la eficiencia energética y la salud de las personas. Esta solución es útil tanto para viviendas privadas como para edificios públicos como hospitales o escuelas.

La iniciativa parte del Grupo de Tecnología Energética del Centro de Investigación en Tecnoloxías, Enerxía e Procesos Industriais (Cintecx) de la UVigo, financiada con 390.000 euros del programa Ignicia de la Xunta. Su objetivo: buscar soluciones a las "importantes limitaciones" que presentan los sistemas actuales.

Titulado Monitorización da calidade do aire interior e representación 3D con Intelixencia Artificial, el proyecto está liderado por el catedrático Enrique Granada Álvarez. Completan el equipo el también catedrático Pablo Eguía y el emprendedor Miguel González.

"IAQIA3 responde a los retos que formulan los sistemas actuales con una tecnología innovadora basada en inteligencia artificial, que permite el modelado dinámico, en 3D y en tiempo real, de la calidad del aire interior y la integración con sistemas de gestión de edificios", ha explicado Granada.

Esta solución, informa la universidad, combina dispositivos autónomos de bajo coste para medir parámetros como el dióxido de carbono, temperatura y humedad, con opción de incorporar otros sensores, junto con un modelo avanzado de IA capaz de generar modelos espaciales y temporales a partir de mediciones puntuales.

"A diferencia de los sistemas convencionales, no solo mide, sino que modela y predice la evolución de la calidad del aire en cada punto del espacio, reduciendo el número de sensores necesarios, permitiendo acciones correctivas en tiempo real y asegurando la compatibilidad con protocolos industriales", ha añadido.