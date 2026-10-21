'El Crimen de Pazos', en Netflix el próximo 13 de noviembre Jaime Olmedo - Netflix

'El Crimen de Pazos', la miniserie sobre un asesinato real ocurrido en Galicia, llega a Netflix el 13 de noviembre

El próximo 13 de noviembre, Netflix incorporará a su catálogo El crimen de Pazos, una nueva miniserie de true crime basada en el Caso Aniceto, el terrible crimen machista de Isabel Fuentes, ocurrido en abril de 2015 en Pazos, Verín (Ourense). Un crimen que conmocionó profundamente a Galicia y al resto de España por la brutalidad de los hechos.

La serie está protagonizada por Tristán Ulloa (El caso Asunta, La viuda negra, Berlín y la dama del armiño). Producida por Bambú Producciones y dirigida por Carlos Sedes, la miniserie consta de tres capítulos que reconstruyen esta historia.

Crimen machista a manos de Aniceto Rodríguez

Tristán Ulloa es el Guardia Civil en 'El Crimen de Pazos' Jaime Olmedo - Netflix

El "Caso Aniceto" hace referencia al crimen machista cometido en el año 2015 por Aniceto Rodríguez Caneiro, quien asesinó a su esposa, Isabel Fuentes, en el mismo hospital en el que permanecía ingresada mientras se recuperaba de una agresión previa cometida por él.

A lo largo de tres episodios, la miniserie reconstruye el brutal crimen que conmocionó al pueblo de Pazos y saca a la luz la realidad oculta tras la aparente tranquilidad de un matrimonio. Lo que desde fuera parecía una vida normal escondía, puertas adentro, una relación de violencia y terror que salió a la luz cuando Isabel sufrió una brutal agresión, atribuida inicialmente a un robo.

Mientras permanece hospitalizada en estado crítico, Elías, un sargento de la Guardia Civil, sospecha que Aniceto, su marido, está detrás de lo ocurrido e intenta demostrarlo, pese a la falta de respuesta del sistema ante sus advertencias. Con Aniceto en libertad e Isabel luchando por sobrevivir en el hospital, Elías tratará de sacar la verdad a la luz en un camino a contrarreloj.

Además de estar protagonizada por Tristán Ulloa, completan el reparto Carlos Blanco (El caso Asunta), Fer Fraga (Rondallas, Animal), Miguel Borines (El caso Asunta), entre otros, con la colaboración especial de Verónica Sánchez (Ángela, Sky Rojo) y Edu Soto (MasterChef Celebrity Legends).

El guion corre a cargo de Ramón Campos, David Orea Arribas, Curro Serrano y Gema R. Neira, y con Carlos Garcés al frente de la dirección de fotografía.