Vigo se convierte de nuevo en plató de rodaje de una película a partir de este lunes

El director catalán Juanjo Giménez comienza este lunes en Vigo el rodaje de su nueva película, todavía sin título definitivo, y la filmación se prolongará durante las próximas cinco semanas.

Se desarrollará prácticamente en su totalidad en la ciudad, salvo una semana de trabajo en Lituania, y desde el Concello de Vigo llevan varias semanas colaborando con la producción en la tramitación de permisos, la búsqueda de localizaciones y la cesión de espacios municipales.

La cinta será una historia de amor contemporánea protagonizada por Pol López, conocido por Suro, y María Leite, de Infinite Sea. La trama sigue a Sam, un lutier telépata que trabaja aislado en el puerto, y a Alicia, una bailarina profesional, dos personajes inadaptados a través de los que se abordarán temas como la soledad, la conexión humana y la esperanza.

El proyecto combinará el drama romántico con elementos sobrenaturales y pinceladas de comedia. Giménez ganó en 2016 la Palma de Oro al mejor cortometraje por Timecode, trabajo que también fue nominado al Óscar.