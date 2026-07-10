Ya es oficial: llega a streaming una nueva serie de 8 capítulos rodada íntegramente en Vigo y su área

Una vez más, Galicia es plató de rodaje de una nueva producción audiovisual. En esta ocasión, se trata de una nueva serie producida por Atresmedia en colaboración con la gallega Portocabo y rodada de principio a fin en Vigo y su área metropolitana.

La serie, dirigida por María Togores y Oriol Ferrer, con Montse García (Atresmedia) y Alfonso Blanco (Portocabo) como productores ejecutivos, está protagonizada por Eva Martín y Mireia Oriol y llega a Atresplayer Premium este domingo 12 de julio, antes de su paso al prime time de Antena 3.

Nueva serie rodada íntegramente en Vigo y su área metropolitana

Imágenes de la serie 'Ágata y Lola' Cedida

Hablamos de Ágata y Lola, la nueva serie que aterriza en Atresplayer Premium este 12 de julio y que explora la inesperada y poderosa relación entre dos mujeres completamente distintas. Protagonizada por Eva Martín y Mireia Oriol, la ficción sigue a Lola Castro, una inspectora del Grupo de Homicidios de Vigo, y a Ágata Díaz, una brillante documentalista del archivo policial dentro del espectro autista.

Juntas, combinan sus talentos para resolver crímenes que, con los métodos policiales más tradicionales, serían muy difíciles de establecer. Caso a caso y prueba a prueba, su colaboración irá dando paso a una amistad cada vez más estrecha.

A lo largo de ocho episodios de 50 minutos, este procedimental policial combina la resolución de un caso en cada capítulo con la evolución de su relación. El reparto de 'Ágata y Lola' se completa con nombres como Antonio Garrido, Eva Fernández, Francis Lorenzo, Xosé A. Touriñán, Monti Castiñeiras, Darío Loureiro, Celia Freijeiro, Miguel Canalejo o Sara Sanz.

Imágenes de la serie 'Ágata y Lola' Cedida

Además, Vigo y los impresionantes paisajes de su comarca se convierten en un personaje más de la historia. "Sus grabaciones se han desarrollado íntegramente en Vigo y alrededores, recogiendo en sus localizaciones exteriores algunos de los más atractivos paisajes atlánticos y las calles de la ciudad, al tiempo que cuenta con una cuidada selección de espacios interiores reales", indican desde Atresmedia.

No te pierdas el estreno de 'Ágata y Lola' este domingo 12 de julio en Atresplayer Premium.