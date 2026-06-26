Una conocida serie de Netflix abre el casting en búsqueda de figurantes para su nueva temporada

Netflix ha confirmado la tercera y última entrega de Clanes. La serie dramática que mezcla la historia de amor entre los personajes principales, protagonizados por Clara Lago y Tamar Novas, y el mundo del narcotráfico gallego se despedirá con una nueva tanda de capítulos.

Producida por Vaca Films, la tercera temporada de una de las ficciones más vistas en España estará dirigida por Ángeles Huerta y Javier Rodríguez. De cara a esta nueva entrega, la producción ha abierto un proceso de casting para incorporar nuevos actores al reparto.

'Clanes' busca figurantes para su tercera y última temporada

TomaExtra Casting ha abierto el proceso de selección de figurantes y extras para la tercera y última temporada de Clanes. En concreto, la agencia busca a hombres de procedencia latinoamericana, mayores de 18 años y residentes en Galicia.

Para incorporarse al reparto, los interesados deberán cumplir con los requisitos necesarios para poder ser contratados. Además, se valorará especialmente la experiencia en artes marciales, deportes de contacto, parkour, manejo de armas o capacidad atlética en general.

"¿Te gustaría formar parte del rodaje de una de las series más exitosas de Netflix en España? Abrimos casting para la temporada final", animan desde TomaExtra Casting.

El rodaje se llevará a cabo entre los meses de agosto y octubre, y los seleccionados como figuración especial recibirán una remuneración por su participación.

Las personas interesadas pueden inscribirse completando el siguiente formulario. La inscripción es muy sencilla y no te compromete a nada.

"Si encajas en el perfil que buscamos, nos pondremos en contacto contigo por WhatsApp para darte toda la información. Si tu vecino, tu primo o un colega crees que puede encajar, mándale nuestro cartel y dile que igual es su gran oportunidad de salir en Netflix".

Así será la tercera temporada de 'Clanes'

Clanes llega a su final. La última temporada, cuyo guion corre de nuevo a cargo de Jorge Guerricaechevarría, contará con un destacado reparto en el que participan reconocidos actores, entre ellos Tamar Novas, Clara Lago, Luis Zahera, Xosé Antonio Touriñán, Melania Cruz, Miguel de Lira y Chechu Salgado.

"Ha pasado poco más de un año, pero Ana (Clara Lago) ha pasado página y vive una nueva vida como testigo protegida, muy lejos de Cambados, junto a su madre y su hija Sara. Mientras tanto, Daniel (Tamar Novas) también se ha apartado del mundo del narcotráfico e intenta mantener una vida honrada al margen de los negocios de su familia, aunque su gran obsesión es encontrar a Ana y Sara", explica Netflix sobre la sinopsis de la tercera temporada.

Y agrega: "Al mismo tiempo, el clan de los Padín vive su peor momento: un clan albanés está intentando quedarse con todo el negocio de las descargas de droga y sus métodos van a romper la paz en Cambados. Los Padín van a estar contra las cuerdas y será difícil que sus negocios no vuelvan a salpicar a Daniel... y a Ana".