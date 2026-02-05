Las 'Rondallas' gallegas arrasan en España: superan los 275.000 espectadores y el millón de euros de recaudación

El día de Año Nuevo se estrenó en cines una película que muchos han destacado por su belleza. Una obra que se ha ganado un lugar entre las imprescindibles que hay que ver antes de que abandone la gran pantalla. Y es que, más de un mes después de su estreno, Rondallas continúa en cartelera, algo cada vez más difícil de conseguir a día de hoy.

En un momento en el que el cine recibe menos espectadores, Rondallas resiste y ya ha superado los 275.000 espectadores, con una recaudación que supera el millón de euros. No es de extrañar, por tanto, que esté recibiendo numerosos elogios, reconocimientos e incluso nominaciones a los premios más prestigiosos del cine español.

Éxito indudable de Rondallas

Dirigida por Daniel Sánchez Arévalo, cineasta reconocido por títulos como AzulOscuroCasiNegro (2006), Gordos (2009), Primos (2011) y Diecisiete (2019), la película Rondallas se ha consolidado como una de las películas más destacadas del panorama cinematográfico actual. El filme, estrenado el 1 de enero, está rodado íntegramente en distintas localizaciones costeras de la provincia de Pontevedra, como A Guarda, Vigo o Tui, lo que aporta una gran conexión e identidad territorial.

La película está producida por Bambú Producciones. Cuenta con la participación de Movistar Plus+, RTVE y TVG, la financiación del ICAA, y con la cofinanciación de la Unión Europea a través de la subvención de AGADIC (Xunta de Galicia), con la colaboración de la Diputación de Pontevedra.

Rondallas no solo funciona de forma espectacular en Galicia, donde ha conectado de manera especial con el público, sino que también ha encontrado su lugar en salas de toda España. Su combinación de tradición, música, humor y emoción ha logrado atraer a espectadores de perfiles muy diversos.

Los datos avalan su éxito: más de 275.000 espectadores en cines ya han pasado por las salas para verla, una cifra que sigue creciendo, y la recaudación en taquilla supera el millón de euros. Un logro relevante en un contexto en el que el cine lucha por recuperar espectadores.

El impacto de la película ha despertado un gran interés por el mundo rondalleiro, un universo en el que, junto a los temas tradicionales de la cultura gallega, también se reinterpretan grandes éxitos nacionales e internacionales. Un ejemplo de ello se vivió cuando Arévalo y Javier Gutiérrez acudieron al programa La Revuelta acompañados por la rondalla creada para la película, que sorprendió al público interpretando Thunderstruck de AC/DC.

Todavía estás a tiempo de ir al cine a ver Rondallas, una película que habla sobre cómo un pequeño pueblo marinero sale adelante tras haber sido sacudido por un naufragio de un barco pesquero. Los habitantes deciden volver a recuperar la ilusión organizando una rondalla, agrupación de música tradicional en la que participan desde niños hasta ancianos, con la intención de competir en un concurso contra los pueblos vecinos.

Tamar Novas se ha llevado la nominación en los Premios Goya a Mejor Actor de Reparto por su trabajo en la película.