Las luces de Vigo se cuelan en la "infeliz Navidad" de Pantomima Full: "Por lo visto son las mejores"

Los breves sketches de Pantomima Full se han convertido en un referente de la comedia en el que reflejan a diferentes tipos de personas con un estilo muy particular: el de identificar cada frase con un "titular".

Como no podía ser de otra manera, este martes ha tocado la Navidad y sus luces. Aunque los protagonistas, una pareja formada por Alberto Casado y la cómica Carmen Romero, se encuentran en el centro de Madrid, a donde han "bajado" desde su barrio, no ha faltado la imprescindible referencia a Vigo.

Esta "Navidad conformista" o "infeliz Navidad", recoge el hipotético viaje a ver las luces de Vigo: "Miramos para ir a Vigo, pero es que entre el tren y el hotel nos salían las luces por 600 euros, pero por lo visto son las mejores", dice ella. "Sí, tienen que estar bien, pero bueno, el año que viene con una oferta o cogiéndolo con tiempo o no sé...", apostilla él. "Ambiciones: ir a Vigo", remata en grandes letras.

Un nuevo retrato social, como definen algunos, de Pantomima Full que ha sido muy aplaudido en redes sociales, donde en menos de una hora ya ha logrado más de 17.000 "me gusta" y 260.000 visualizaciones.