2 películas de Netflix dobladas al gallego para disfrutar de la Navidad con los más pequeños

La Navidad es esa época muy especial que los más pequeños viven con gran alegría e ilusión. Compartir estas fiestas con ellos es una oportunidad perfecta para crear recuerdos inolvidables. Más allá de las pistas de hielo, las cabalgatas, Papá Noel o las actividades que organiza cada municipio, ver una película navideña es siempre una excelente opción.

En Netflix hay varias películas de temática navideña dobladas y subtituladas al gallego. En esta ocasión, hemos seleccionado dos títulos disponibles en gallego para que los más pequeños disfruten de la Navidad con una película en su lengua y, al mismo tiempo, fomentar su uso.

That Christmas

Esta película de animación nos traslada a un pueblo costero donde la Navidad se ve sacudida por una impresionante tormenta de nieve que pone todo patas arriba en Wellington-on-Sea, incluso los planes más esperados.

En medio del caos, seguimos la historia de Danny, un niño que intenta adaptarse a su nueva vida mientras el espíritu navideño parece desvanecerse a su alrededor.

Con personajes entrañables, situaciones llenas de humor y un mensaje sobre la importancia de la solidaridad y la ilusión, es una película ideal para niños y niñas a partir de 7 años. Perfecta para disfrutar en familia durante un día frío, con unas palomitas, una manta y muchas ganas de dejarse llevar por la magia de la Navidad. Tiene una duración de 90 minutos.

Scrooge: Cuento de Navidad

En la víspera de Navidad, el avaro y egoísta Ebenezer Scrooge enfrenta una única y fría noche que cambiará su vida. A través de encuentros sorprendentes con fantasmas que le muestran su pasado, su presente y su posible futuro, Scrooge tendrá la oportunidad de reflexionar sobre sus acciones y transformar su destino antes de que sea demasiado tarde.

Esta emotiva historia de animación, llena de magia y enseñanzas, tiene una duración de 101 minutos y está recomendada para todo público, a partir de 0 años.