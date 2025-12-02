Vigo, plató de cine: 42 rodajes y 320 días de grabación en lo que va de año

El alcalde Vigo durante su visita al set de rodaje de la serie "Ágata y Lola", de Atresmedia Xornal Vigo

Las cámaras y los focos apuntan a Vigo y no por la Navidad. La ciudad olívica se ha convertido en un plató de cine este último año, en el que ha acogido 42 rodajes entre cine, series y anuncios publicitarios.

"Vigo sigue siendo un maravilloso plató de rodaje", ha afirmado el alcalde Abel Caballero, quien ha visitado este martes el set de la serie Ágata y Lola, de Atresmedia. "Van a estar rodando en Vigo unos cinco o seis meses más y ya llevan tres o cuatro meses", ha apuntado en un audio distribuido a los medios de comunicación.

Caballero considera que el sector audiovisual es una actividad que "muy importante, de valor añadido y de empleo". "La mayor parte de los técnicos que contratan estas empresas que vienen a rodar a Vigo son de aquí. Están formados en Vigo. Son chicos y chicas jóvenes que tienen un salario singular durante este tiempo", ha afirmado.

"Vigo avanza en todas las direcciones", ha añadido el alcalde, que ha detallado que la ciudad ha acogido 42 rodajes en lo que va de año, que suman un total de 320 días de trabajo. En concreto, Vigo ha sido el plató de un largometraje, dos cortometrajes, siete programas de televisión, siete documentales, dos videoclips y seis anuncios publicitarios.

VigoCultura: "Programa de éxito espectacular"

Además, el regidor socialista ha presumido del "éxito de participación" del programa municipal VigoCultura: "Programa de éxito espectacular y notable". Caballero ha detallado que esta iniciativa ha reunido un total de 10.407 asistentes en diferentes actuaciones en el Auditorio Municipal y en el Auditorio do Príncipe Felipe.

"Ofrecemos 26 espectáculos dirigidos a los diferentes públicos, con temáticas variadas, y prácticamente todos estuvieron llenos. Esto significa que en Vigo hay una enorme demanda de actividad cultural", ha subrayado el regidor, que ha avanzado que el próximo año mantendrá esta programación cultural.

"Está muy subvencionado, con 350.000 euros al año destinados a que las entradas sean más accesibles para toda la ciudadanía", ha concluido Caballero, recordando así el "importante esfuerzo público" en cultura de su gobierno.