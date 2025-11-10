Pontevedra lanza una Oficina del Cine para transformar la ciudad en un plató de rodaje
Desde la página web, se podrá "localizar escenarios, agilizar trámites, conectar con profesionales locales y prestar apoyo durante las grabaciones”.
Más actualidad: Así será el nuevo Parque Multiocio de Mos (Pontevedra): más de 8.000 metros cuadrados y 5 áreas diferentes
El Concello de Pontevedra ha presentado este lunes la página oficial de la Oficina del Cine de Pontevedra, que tiene como objetivo transformar la ciudad en una plataforma eficiente y accesible para productoras y equipos de rodaje-
La web, que ya está activa, propone un catálogo de localizaciones en la ciudad, además de agilizar trámites, conectar con profesionales locales y un servicio de asesoramiento para rodajes, además de acompañamiento durante el desarrollo de las producciones y apoyo en la resolución de imprevistos, en la coordinación de necesidades logísticas y en la relación con los distintos departamentos municipales.
La Oficina del Cine se integra en el área de Promoción Económica y cuenta con un equipo técnico especializado encargado de acompañar, orientar y facilitar la llegada de producciones a una ciudad cada vez más atractiva por su modelo urbano —reconocido internacionalmente—, junto con su valor cultural y patrimonial, que la convierten en un plató versátil y atractivo.
El sitio, que ya está activo, puede encontrarse desde la web oficial del Concello.