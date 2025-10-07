Vigo será el plató de rodaje de la nueva serie de Atresmedia

Vigo vuelve a ser el plató de rodaje de una serie nacional. Atresmedia Televisión ha elegido la ciudad olívica para Ágata y Lola, su nueva apuesta de ficción.

De momento, el proyecto se encuentra en fase de preproducción y se desconoce la fecha de estreno. Eso sí, las grabaciones arrancarán en las próximas semanas y ya se sabe el nombre de las que serán sus dos protagonistas.

Según ha avanzado en exclusiva BLUPER, serán Eva Martín y Mireia Oriol. La primera se pondrá en la piel de Lola, mientras que Oriol será Ágata en esta serie procedimental de ocho episodios ambientada en Vigo y que está producida en colaboración con Portocabo.

La serie narrará la historia de dos agentes, Lola, extrovertida e impulsiva, y Ágata, policía documentalista brillante y meticulosa que está en el espectro autista. A pesar de sus enormes diferencias de personalidad y la complejidad de los casos, ambas forjan un tándem perfecto y terminan convirtiéndose en amigas inseparables mientras resuelven casos criminales.