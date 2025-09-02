La viguesa María Castro recibirá el Premio al Honor del South International Series Festival de Cádiz

La actriz viguesa María Castro recibirá el próximo 12 de septiembre, día de la inauguración de la III edición de South International Series Festival, el Premio de Honor 2025. Se suma así a los nombres de Chris Brancato y Paco León, anunciados anteriormente.

El South Series se celebrará por tercer año en Cádiz del 12 al 17 de septiembre, con nueve estrenos mundiales, diez estrenos en España y cuatro estrenos de futuros proyectos, según ha indicado la organización en una nota.

Con más de un cuarto de siglo de trayectoria profesional, la actriz y presentadora de Vigo es conocida en el sector audiovisual y seriéfilo por su participación en multitud de series como 'Amar es para siempre', 'La promesa', 'Sin tetas no hay paraíso', 'Tierra de lobos', 'Vive cantando' o 'Seis hermanas'.

La viguesa recibirá el premio durante la gala de inauguración que será presentada por María Gómez. Una alfombra que, al igual que las del resto de la semana, cambian su ubicación a las puertas del Teatro Falla.

El South International Series Festival es un encuentro para profesiones del sector audiovisual y para el público, donde se estrenarán 70 series de ficción y no ficción de todo el mundo. Además, también se presentarán proyectos y tendencias de la próxima temporada televisiva.