Presentación de la temporada de espectáculos en el Auditorio Mar de Vigo. Concello de Vigo

Esta es la programación en el Auditorio Mar de Vigo para este otoño: más de 30 espectáculos

Una treintena de espectáculos se celebrarán en el Auditorio Mar de Vigo entre los meses de octubre y enero de 2027. Habrá hueco para los conciertos, los espectáculos de danza, ópera y musicales, entre otros.

Según Abel Caballero, regidor local, esta nueva programación, "de gran calidad", se sitúa en el marco de una etapa cultural "brillante". En el acto de presentación, el regidor estuvo acompañado por el gerente del Auditorio Mar de Vigo, Iñaki Teixeira; el tenor Sergio Escobar y la primera teniente de alcalde y concejala de Patrimonio Histórico, Cultura e Igualdad, Carmela Silva.

En su intervención, Escobar celebró la "enorme oferta cultural que hay en Vigo". Además, recordó que debutó en la ciudad con la ópera "Norma" en el año 2012 y que este verano actuó en Castrelos con la obra "Don José y Carmen". En esta ocasión, el 1 de noviembre, protagonizará, como tenor, "Pagliacci" junto con la orquesta de Moldavia en el Auditorio Mar de Vigo. Según él, se trata de la obra "cumbre del verismo italiano".

Programación al completo

La programación del Auditorio Mar de Vigo incluirá este otoño música, humor, ópera, danza, magia, musicales y propuestas familiares. La programación abarca distintos estilos musicales, así como iniciativas pensadas para todo tipo de públicos.

Apartado musical:

Kiko Veneno (23 de octubre).

Julio Iglesias Jr. (24 de octubre).

Arde Bogotá (29 de octubre).

Fito & Fitipaldis (30 de octubre).

Malú (21 de noviembre).

Jeanette (22 de noviembre).

Belén Aguilera (27 de noviembre).

Techno Pop (6 de noviembre).

He’s Back Michael Jackson Tribute (29 de noviembre).

Vicente Amigo (5 de diciembre).

Depedro (12 de diciembre).

DJ Symphonic: 80’s & 90’s Edition (18 de diciembre).

Alabama Gospel Choir (2 de enero).

Zimmer, Williams y 100 años de cine (15 de enero).

Ópera:

Madama Butterfly (31 de octubre).

Pagliacci (1 de noviembre).

Musicales:

La Bella y la Bestia (3 de enero).

Annie (8 y 9 de enero).

Jekyll & Hyde (9 de enero).

Humor:

Juan Dávila (9 y 11 de noviembre).

Berto Romero (del 13 al 15 de noviembre).

Goyo Jiménez (28 de noviembre).

La Noche es Comedia (19 de diciembre).

Danza:

Vigo Dance Festival (7 y 8 de noviembre).

Shado El Mago – Cleptomago (6 de diciembre).

X Galicia Magic Fest (26 y 27 de diciembre).

Espectáculos: