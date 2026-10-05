Abel Caballero y Carmela Silva cuando se anunció la restauración de los cañones del Castro, en Vigo. Concello de Vigo

Una obra de teatro en el Monte do Castro recreará el intento de invasión de Vigo en 1719: "Será magnífica"

El próximo 11 de octubre, Vigo acogerá una representación teatral, en palabras de Abel Caballero, regidor local, "extraordinariamente importante". Se trata de "Vigo, 1719. Unha loita esquecida".

Arrancará a las 18:00 horas en el patio de armas de O Castro y la entrada será completamente gratuita. La obra abordará la invasión ocurrida en el citado año. "En ella, 800 valientes atrincherados en las murallas del Castro hicieron frente a la invasión de los ingleses", precisó Caballero.

La representación, que tendrá una duración de una hora, contará con actores de la Escola Municipal de Teatro. No será necesario hacer reserva de asistencia, con todo, el espacio en el propio patio de armas se irá ocupando progresivamente. "Yo le aconsejo a la ciudad que se acerque a verla porque es magnífica", concluyó Caballero.