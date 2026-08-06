Vigo celebrará el 200 aniversario de Julio Verne con una exposición inmersiva

Vigo celebrará los 200 años de una de las mayores figuras literarias de la historia, que encontró en la ciudad olívica la inspiración para una de sus obras más reconocidas. El Concello ha avanzado que instalará la muestra inmersiva 'Jules Verne 200' en el Auditorio Mar de Vigo.

El alcalde Abel Caballero ha informado este jueves que su gobierno ha contratado la exposición por 2.056.368 euros. "Una acción extraordinaria que va a hacer que Vigo sea centro de atención de una parte de Europa, porque Julio Verne y el capitán Nemo van a revivir en la ciudad", ha afirmado.

El Concello instalará la exposición en la planta baja del Auditorio Mar de Vigo, tras las obras de reforma del local. Esta actuación contará con una inversión de 1,8 millones de euros. Este espacio acogerá distintas actividades y congresos, según ha avanzado el regidor socialista.

En cuanto a la muestra conmemorativa del segundo centenario del escritor francés, esta contará con siete ámbitos temáticos, instalados en cuatro espacios diferenciados: introducción, inmersiva, metaverso y Julio Verne y Vigo. El alcalde ha incidido en que el diseño de la producción se adaptará al nuevo espacio expositivo.

Así, durante seis meses, la ciudadanía de Vigo podrá contemplar una muestra "única", en palabras de Caballero. La exposición será trasladada a París en 2028, tras su paso por la ciudad olívica. "Quiero que la vea todo Vigo, que vaya toda la ciudad a la muestra inmersiva, porque tendrá sesiones de mañana y tarde", ha concluido.