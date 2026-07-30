Vigo se prepara para un otoño de teatro, danza, magia y humor con 26 espectáculos Concello de Vigo

Vigo anuncia una cargada oferta cultural para el segundo semestre de 2026, que se desarrollará desde el viernes 3 de octubre hasta el 29 de noviembre, con propuestas para todos los públicos que abarcan teatro, comedia, danza, magia y otras disciplinas.

El Concello destina 150.000 euros a este programa, que ofrece precios muy accesibles. "Están muy subvencionados porque queremos que todo el mundo tenga acceso a la cultura", señaló el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

"Diminuts", de La Fam Teatre, un pasacalles de 60 minutos para todos los públicos que recorrerá la calle Príncipe y abrirá la programación el sábado 3 de octubre. El resto de las funciones se representarán los viernes y sábados en el Auditorio Municipal, a las 20:00 horas, las propuestas para público adulto, y los domingos, a las 18:00 horas, las dirigidas al público familiar.

Programación para público adulto

Viernes 9 de octubre: estreno de "Lo que brota del fuego", de A Tríptica Teatro. La obra aborda los incendios forestales como una herida colectiva y un punto de transformación.

Sábado 10 de octubre: "Begoña Caamaño, la transgresión de las olas", de Berrobambán. Un recorrido por la trayectoria profesional y vital de Begoña Caamaño.

Viernes 16 de octubre: "La velada de Londres", de Butaca Zero. Comedia con el conde Drácula como protagonista.

Sábado 17 de octubre: "Poeta (perdido) en Nueva York", de El Aedo Teatro. Adaptación teatral de Poeta en Nueva York junto con las cartas que Federico García Lorca escribió a su familia. Premio Max 2026 al mejor diseño de producción privada. La obra ha girado por Londres, Rumanía, Portugal y Francia.

Viernes 23 de octubre: "Telma y Lola", de Teatro de Ningures. Comedia con un crimen y un misterio por resolver.

Sábado 24 de octubre: "Bestseller, la obra que Lorca nunca escribió", de Horma Creativa. Comedia que satiriza el postureo en las redes sociales, el ego y la necesidad de hacerse viral en el mundo cultural actual.

Viernes 30 de octubre: "Girasoles para María. Homenaje a María Callas, Tina Turner, La Lupe y Celia Cruz", de Gretel Cazón. Espectáculo musical unipersonal que narra la vida de una cantante de éxito y reflexiona sobre sus miedos e inseguridades.

Sábado 31 de octubre: "Esencia", de Teatro Español y Entrecajas Producciones. Una obra que reflexiona sobre nuestras propias certezas y que fue galardonada con los Premios Talía 2026 al mejor espectáculo y a la mejor autoría.

Viernes 6 de noviembre: "Dentro y fuera. Pepe y Lucas", de Etiqueta Negra. Comedia protagonizada por los hermanos gallegos que triunfan en TikTok con su humor y creatividad.

Sábado 7 de noviembre: "La furia de Amanita", de Redrum Teatro. Drama sobre el duelo, el choque generacional y la conciencia social.

Viernes 13 de noviembre: "Contra Ana", de La Contraria. Teatro gestual de autoficción que retrata la anorexia desde la experiencia real de su autora. Premio Max al mejor espectáculo revelación de 2025.

Sábado 14 de noviembre: "La sangre de las promesas: Incendio", de Sarabela Teatro. Una obra que lanza un mensaje de esperanza para recuperar la dignidad y dar la espalda a la violencia y al odio.

Viernes 20 de noviembre: "Los Hermanos", coproducción del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, GNP y Clásicos Contemporáneos. Comedia clásica en clave contemporánea, con música en directo y elementos de clown, sobre dos modelos diferentes de educación. Ganadora de los premios del Festival de Mérida y del Teatro de Córdoba.

Sábado 21 de noviembre: "Crónicas del rey pasmado", de Contraproducións. Adaptación teatral de la célebre sátira de Gonzalo Torrente Ballester.

Viernes 27 de noviembre: "Ictus. Anatomía de La última lección de Castelao", de Chévere Teatro. Una propuesta sobre cómo se construyen los relatos de la memoria.

Sábado 28 de noviembre: "Madness", de Yllana. Comedia musical sobre la vida en los márgenes del sistema.

Programación para público familiar