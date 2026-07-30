Vigo se prepara para un otoño de teatro, danza, magia y humor con 26 espectáculos
El Concello destina 150.000 euros a este programa, que ofrece precios muy accesibles
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Vigo anuncia una cargada oferta cultural para el segundo semestre de 2026, que se desarrollará desde el viernes 3 de octubre hasta el 29 de noviembre, con propuestas para todos los públicos que abarcan teatro, comedia, danza, magia y otras disciplinas.
El Concello destina 150.000 euros a este programa, que ofrece precios muy accesibles. "Están muy subvencionados porque queremos que todo el mundo tenga acceso a la cultura", señaló el alcalde de Vigo, Abel Caballero.
"Diminuts", de La Fam Teatre, un pasacalles de 60 minutos para todos los públicos que recorrerá la calle Príncipe y abrirá la programación el sábado 3 de octubre. El resto de las funciones se representarán los viernes y sábados en el Auditorio Municipal, a las 20:00 horas, las propuestas para público adulto, y los domingos, a las 18:00 horas, las dirigidas al público familiar.
Programación para público adulto
- Viernes 9 de octubre: estreno de "Lo que brota del fuego", de A Tríptica Teatro. La obra aborda los incendios forestales como una herida colectiva y un punto de transformación.
- Sábado 10 de octubre: "Begoña Caamaño, la transgresión de las olas", de Berrobambán. Un recorrido por la trayectoria profesional y vital de Begoña Caamaño.
- Viernes 16 de octubre: "La velada de Londres", de Butaca Zero. Comedia con el conde Drácula como protagonista.
- Sábado 17 de octubre: "Poeta (perdido) en Nueva York", de El Aedo Teatro. Adaptación teatral de Poeta en Nueva York junto con las cartas que Federico García Lorca escribió a su familia. Premio Max 2026 al mejor diseño de producción privada. La obra ha girado por Londres, Rumanía, Portugal y Francia.
- Viernes 23 de octubre: "Telma y Lola", de Teatro de Ningures. Comedia con un crimen y un misterio por resolver.
- Sábado 24 de octubre: "Bestseller, la obra que Lorca nunca escribió", de Horma Creativa. Comedia que satiriza el postureo en las redes sociales, el ego y la necesidad de hacerse viral en el mundo cultural actual.
- Viernes 30 de octubre: "Girasoles para María. Homenaje a María Callas, Tina Turner, La Lupe y Celia Cruz", de Gretel Cazón. Espectáculo musical unipersonal que narra la vida de una cantante de éxito y reflexiona sobre sus miedos e inseguridades.
- Sábado 31 de octubre: "Esencia", de Teatro Español y Entrecajas Producciones. Una obra que reflexiona sobre nuestras propias certezas y que fue galardonada con los Premios Talía 2026 al mejor espectáculo y a la mejor autoría.
- Viernes 6 de noviembre: "Dentro y fuera. Pepe y Lucas", de Etiqueta Negra. Comedia protagonizada por los hermanos gallegos que triunfan en TikTok con su humor y creatividad.
- Sábado 7 de noviembre: "La furia de Amanita", de Redrum Teatro. Drama sobre el duelo, el choque generacional y la conciencia social.
- Viernes 13 de noviembre: "Contra Ana", de La Contraria. Teatro gestual de autoficción que retrata la anorexia desde la experiencia real de su autora. Premio Max al mejor espectáculo revelación de 2025.
- Sábado 14 de noviembre: "La sangre de las promesas: Incendio", de Sarabela Teatro. Una obra que lanza un mensaje de esperanza para recuperar la dignidad y dar la espalda a la violencia y al odio.
- Viernes 20 de noviembre: "Los Hermanos", coproducción del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, GNP y Clásicos Contemporáneos. Comedia clásica en clave contemporánea, con música en directo y elementos de clown, sobre dos modelos diferentes de educación. Ganadora de los premios del Festival de Mérida y del Teatro de Córdoba.
- Sábado 21 de noviembre: "Crónicas del rey pasmado", de Contraproducións. Adaptación teatral de la célebre sátira de Gonzalo Torrente Ballester.
- Viernes 27 de noviembre: "Ictus. Anatomía de La última lección de Castelao", de Chévere Teatro. Una propuesta sobre cómo se construyen los relatos de la memoria.
- Sábado 28 de noviembre: "Madness", de Yllana. Comedia musical sobre la vida en los márgenes del sistema.
Programación para público familiar
- Domingo 4 de octubre: "¡Ándale! ¡Bon Appétit!", de Ghazafelhos. Comedia en la que los chefs necesitarán la participación del público.
- Domingo 11 de octubre: estreno de "Hilandera de sueños", de Baúl da Tía Lola. Una historia divertida y emotiva sobre la amistad y la imaginación.
- Domingo 18 de octubre: "Mular o la gran captura", de Cinc Céntims Teatre. Propuesta escénica contemporánea que reflexiona sobre la conservación de la naturaleza, la identidad y la memoria colectiva. Premio FETEN 2026 al mejor diseño de escenografía y caracterización.
- Domingo 25 de octubre: "Commedia", de Píscore. Humor y música para ofrecer una visión divertida de la actualidad con nuevos instrumentos, astronautas, extraterrestres y naves espaciales.
- Domingo 1 de noviembre: "Únicos", de Da.te Danza. Espectáculo de danza contemporánea que propone un viaje existencial. Premio FETEN 2026 al mejor espectáculo de danza.
- Domingo 8 de noviembre: "Qué brisa, la risa", de María Escobar. Espectáculo para la primera infancia dirigido a niños de entre seis meses y tres años.
- Domingo 15 de noviembre: "Retranca y magia", de Luís Boyano. Espectáculo que combina ilusionismo y humor.
- Domingo 22 de noviembre: "Zepo Zapo", de Markeliñe Teatro. Espectáculo gestual que cuenta la historia de una guerra a través de dos soldados enemigas.
- Domingo 29 de noviembre: "Vuelo", de Teatro O Cubo. Espectáculo contemporáneo que combina manipulación de objetos, danza, música y movimiento.