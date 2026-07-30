Vigo se convierte en la capital mundial del piano con 400 intérpretes de 77 países

Del 7 al 14 de agosto regresa a Vigo el X Concurso Internacional de Piano "Ciudad de Vigo", consolidado como una de las citas más importantes de Europa y como el evento de música clásica de mayor proyección internacional de Galicia. Este año bate récord de participación, con cerca de 400 pianistas inscritos procedentes de 77 países de los cinco continentes.

"Hacemos de Vigo la ciudad de la Unesco a través de la música", bromeó el alcalde, quien destacó el "éxito de convocatoria de este certamen internacional" durante la presentación del evento junto al director del concurso, Pablo Galdo, y Jezabel Argüelles Martínez, de la Asociación de Música Clásica de Galicia, organizadora del certamen.

La edición de 2026 estará dedicada al pianista Alfred Brendel y, como parte de la programación, se instalará un piano de cola en la calle Príncipe entre los días 7 y 14 de agosto, a disposición de la ciudadanía para que cualquiera pueda interpretarlo libremente. Para el regidor, "no siempre es fácil implicar a la ciudad y, con esta iniciativa, las viguesas y los vigueses pueden participar de forma activa en el propio concurso".

Pablo Galdo explicó que la principal novedad de esta edición será la celebración del I Concurso Internacional de Piano Vigo Junior, concebido como un "trampolín" para los jóvenes talentos.

La programación oficial arrancará el 7 de agosto con dos grandes recitales: el de los ganadores del concurso júnior y el concierto inaugural, protagonizado por la legendaria pianista Martha Argerich y el propio Pablo Galdo. Además, la interpretación de El carnaval de los animales, de Camille Saint-Saëns, contará con la narración del prestigioso actor británico Jeremy Irons, ganador de un Premio Óscar.

El X Concurso Internacional de Piano "Ciudad de Vigo" reunirá a algunos de los pianistas con mayor proyección internacional y culminará con una gran final el 14 de agosto en el Auditorio Mar de Vigo, acompañados por la Orquesta Sinfónica de Galicia.