Así es la pieza ganadora de la jornada de la Liga Nacional de Graffiti celebrada en Vigo

Mural ganador de la jornada de la Liga Nacional de Graffiti 2026 celebrada en Vigo Liga Nacional de Graffiti

La Liga Nacional de Graffiti ha desvelado este domingo la pieza ganadora de la jornada celebrada en Vigo este fin de semana. El acto, celebrado en las paredes exteriores del estadio municipal Baltasar Pujales, ha contado con la participación del alcalde, Abel Caballero.

Se trata de un graffiti elaborado por Nauni69, ganador absoluto de la Liga Nacional del Graffiti 2024 y primer puesto en los premios I am Rap Awards 2024 al mejor writer. Con esta victoria, suma "unos valiosos puntos" en la clasificación general de la temporada 2026.

Nauni69 se inspiró en Julio Verne y su estrecha relación con la ciudad y el imaginario de la Ría de Vigo para elaborar su pieza. Se trata de una obra de "gran fuerza visual, donde retrato, mar y fantasía se unen en una composición llena de técnica y personalidad", en palabras de la organización.

Vigo ha sido la segunda parada de la Liga Nacional de Graffiti, cuya presencia forma parte de la programación de Vigo Cidade de Cor. El campeonato se ha celebrado desde el pasado viernes 10 de junio en el estadio municipal Baltasar Pujales, en el barrio marinero de Bouzas.

El certamen ha reunido a diez artistas, que han realizado sus creaciones sobre el muro de cierre del campo. De esta forma, el gobierno local ha tratado de convertir el espacio en un nuevo referente de arte urbano en la ciudad.

Los artistas participantes serán Mariadie, Hide2, Nauni69, Klina, Konestilo, Badi Coloreando, Cien, Rey de la Ruina, Amek Uno y Cafre, y la competición ha tenido lugar de 9:00 a 20:00 este viernes y este sábado. La entrega de premios ha tenido lugar este domingo al mediodía.