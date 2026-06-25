Cuenta atrás para la LII Feira do Libro de Vigo: firmas de libros, charlas, rutas literarias y mucho más

Los lectores más apasionados de Vigo cuentan los días para el inicio de la LII Feira do Libro de la ciudad. Comenzará el próximo 1 de julio en Praza de Compostela, donde discurrirán una gran variedad de actividades que rematarán el martes 7 de julio.

Siete días en los que la literatura será la principal protagonista del centro olívico, bajo el lema "A porta a universos infinitos". El acto contará con el escritor y médico Manuel Esteban como pregonero, así como con 26 casetas, cinco más que en 2025.

"Es una semana de acción cultural intensa y magnífica", ha afirmado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante la presentación del evento, para el que se han organizado una gran variedad de actividades: firmas, charlas, encuentros, mesas abiertas, talleres, rutas literarias y recitales.

El regidor olívico también ha recordado que este año tendrá una mayor presencia viguesa. De las 26 casetas, nueve serán librerías de la ciudad, es decir, tres más que la edición anterior, un incremento del 33%.

"Un dato que pone de manifiesto la implicación del tejido librero vigués", ha señalado la coordinadora de la Federación de Librarías de Galicia, Olaya Tembra, que ha agradecido al Concello su colaboración.

"Es una cita consolidada en el calendario cultural de la ciudad y que demuestra, un año más, la buena salud del sector del libro y el interés creciente de la ciudadanía", ha afirmado Tembra tras la intervención del alcalde. Ambos han animado a los vecinos y vecinas de la ciudad a acudir a la cita.