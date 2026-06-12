Baiona (Pontevedra) ya presume del mural más grande de España

Inauguración del mural de Lula Goce en el espigón de A Doca, en Baiona. Concello de Baiona

Baiona inauguró este jueves el mural más grande de España, obra de la artista local Lula Goce, que puede presumir de no sólo ser reconocida a nivel mundial, sino también ser profeta en su tierra.

Esta intervención de gran formato, de 343 metros de longitud y cerca de 1.400 metros cuadrados de superficie, se encuentra en el espigón de A Doca, uno de los espacios más emblemáticos y con mayor valor simbólico de la villa, un enclave histórico vinculado a la tradición marinera, ahora convertido también en un referente cultural.

Desde el Concello de Baiona destacan que el proyecto ha sido desarrollado de manera participativa; en él, han tomado parte colectivos educativos, asociaciones culturales, entidades deportivas, organizaciones sociales y profesionales vinculados al ámbito marítimo.

El mural tiene como ejes centrales un niño y una niña, inmersos en los sueños, como protectores de la obra, combinando motivos vegetales, elementos marinos y escenas vinculadas a la actividad pesquera, entre las que destacan representaciones de peces, embarcaciones tradicionales o referencias a la atadeira baionesa, figura clave en la cultura marítima local.

El acto de inauguración ha contado con la presencia de la Directora de la Fundación Banco Sabadell, Sonia Mulero; el Director General de Sabadell Gallego, Pablo Junceda Moreno; los conselleiros de Cultura y Mar, José López Campos y Marta Villaverde; la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz; el Director de Portos de Galicia, Juan Sanmartín; el alcalde de Baiona, Jesús Vázquez con su equipo de gobierno y representantes de los distintos colectivos e instituciones de la villa que han participado en el proceso.