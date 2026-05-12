El Círculo de Empresarios de Galicia inaugura su nuevo programa cultural con una exposición colectiva en Vigo

El Círculo de Empresarios de Galicia pone en marcha este jueves su nuevo programa cultural con la inauguración de una exposición colectiva de pintura y escultura en su sede de Vigo.

La iniciativa fue presentada este martes por el responsable del área cultural de la entidad, Serafín Ocaña, junto a los galeristas Beny Fernández y Carlos Álvarez, que se incorporan al proyecto como comisarios de las dos primeras muestras programadas.

Ocaña explicó que el programa surge para dar continuidad y estructura a la actividad cultural que el Círculo ya venía desarrollando, con un enfoque más amplio que el estrictamente artístico. El objetivo, señaló, es organizar y proyectar el ecosistema profesional vinculado a la cultura visual, un sector que hasta ahora no estaba articulado, con la intención de utilizar Galicia como punto de partida para su proyección hacia el resto de España y el norte de Portugal.

En esa línea, la entidad trabaja en la creación de una asociación impulsada desde el propio Círculo que aspira a integrar a galeristas, artistas, coleccionistas y otros profesionales del sector. La previsión es que quede constituida antes de final de año. El proyecto no se limita a las artes visuales, sino que prevé incorporar progresivamente otras disciplinas como el teatro, el vídeo o la música.

Primera exposición del ciclo

La exposición inaugural reúne quince obras de pintura y diez esculturas de artistas contemporáneos, en su mayoría gallegos, junto a creadores procedentes de Vitoria, Bilbao y Madrid. La selección, realizada por Beny Fernández y Serafín Ocaña, apuesta por una generación emergente dentro del panorama artístico actual.

Bajo el título genérico Trazo, el programa cultural del Círculo se estrena con esta muestra, cuya inauguración tendrá lugar el jueves a las 18:30 horas e incluirá una mesa redonda en la que se explicarán los criterios de la exposición.

El galerista Beny Fernández destacó la oportunidad de participar en un proyecto colectivo fuera del marco habitual de su espacio expositivo. Señaló además que el mercado del arte ha atravesado un periodo complejo tras la pandemia y la crisis económica, con una recuperación aún lenta, y subrayó la importancia de iniciativas que contribuyan a dinamizar el sector y facilitar el acceso de nuevos públicos al coleccionismo.

Proyección hacia Portugal y nuevas muestras

De cara a noviembre, Carlos Álvarez avanzó una segunda exposición titulada Pintores Gallegos de ayer a hoy, centrada en la vanguardia histórica gallega y con presencia tanto de autores consagrados como de creadores más jóvenes.

Además, la futura asociación vinculada al proyecto prevé establecer contactos con galerías de Braga, Oporto y Lisboa, con el objetivo de abrir vías de colaboración y favorecer la proyección del arte gallego en el mercado portugués.