El proyecto 'Voces Ocultas' celebra su primera edición en Vigo este viernes 8 de mayo

'Voces ocultas', iniciativa sin ánimo de lucro impulsada por Lucía González y Leticia Río, celebrará su primera edición en Vigo este viernes 8 de mayo con el propósito de reivindicar el pensamiento crítico y consolidarse como una plataforma capaz de inspirar, educar y provocar cambios sociales a través de conversaciones que generen conciencia y aprendizaje.

Tras cinco ediciones en A Coruña, el proyecto llega ahora a la ciudad olívica con la voluntad de crear comunidad y dar espacio a historias, temas y voces que no siempre encuentran altavoz.

La conversación, titulada "Hablamos de… Crear desde cero", contará con la participación de Alicia Martínez, fundadora de TheMeltingLab. Durante una hora se reflexionará sobre hasta dónde seguimos tendencias, cómo crear proyectos propios, cuándo nos esforzamos por construir lo que necesitamos y cuándo asumimos que aquello que buscamos no existe. El encuentro pondrá el foco en el valor de la creatividad, el propósito y la valentía de lanzar iniciativas desde cero.

La actividad tendrá lugar en el número 6 de la Rúa do Progreso, con apertura de puertas a las 18:00 horas y comienzo de la conversación a las 18:30 horas. Tras la charla, los asistentes podrán seguir intercambiando ideas hasta las 20:00 horas.

El evento cuenta con aforo limitado y requiere reserva previa de entrada gratuita a través de Eventbrite. Pasadas unas semanas, la conversación estará disponible en plataformas de podcast.