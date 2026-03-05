Día de la Poesía en Vigo: la RAG homenajeará a María Xosé Queizán en el Marco

El Marco acogerá un homenaje especial a la escritora viguesa María Xosé Queizán con motivo del Día de la Poesía. El acto, promovido por la Real Academia Galega (RAG) será el próximo martes 17 de marzo.

Conforme al comunicado de la entidad recogido por Europa Press, el presidente de la RAG, Henrique Monteagudo, y la directora de la Sección de Literatura, Marilar Aleixandre, abrirán el acto que se celebrará con entrada gratuita hasta completar aforo en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo.

Los poemas seleccionados, además, serán leídos a modo de "diálogo" por doce escritores y escritoras con el objetivo de homenajear a una autora que, a juicio de la RAG, es "una referente imprescindible del pensamiento y de la práctica feminista".

Las lecturas, a su vez, se combinarán con pequeños comentarios y declaraciones que tratarán de "dejar constancia de la admiración y del reconocimiento que suscita una pionera" como es para la RAG María Xosé Queizán.

Asimismo, el acto, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Pontevedra y también se podrá seguir en directo a través de 'academia.gal', incluirá una actuación musical de Uxía y una loanza a cargo de Margarita Ledo.