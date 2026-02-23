Así celebrará Mos (Pontevedra) el Día de Rosalía de Castro

El Concello de Mos conmemora el nacimiento de Rosalía de Castro, figura imprescindible de la literatura gallega y símbolo del Rexurdimento, con una programación especial en la Biblioteca Municipal María Magdalena dirigida a todos los públicos.

Con motivo del Día de Rosalía de Castro, desde este lunes, 23 de febrero, y hasta el viernes, 27 de febrero, podrá visitarse una exposición bibliográfica dedicada a la autora, que propone un recorrido por sus principales obras y por el legado literario y cultural que dejó en Galicia, invitando a redescubrir la vigencia de una voz comprometida con la identidad, la tierra y la lengua gallega.

Además, con el objetivo de acercar la figura de Rosalía de Castro a los más pequeños, el sábado 28 de febrero, a las 12:00 horas, se celebrará un taller de teatro y manualidades dirigido a niños y niñas de 3 a 8 años.

A través de cuentos, juegos y propuestas creativas, los participantes conocerán a Rosalía de un modo dinámico y adaptado a las primeras edades, fomentando el interés por la lectura y el respeto por el patrimonio literario gallego desde la infancia.

Para participar es necesario inscribirse previamente en el teléfono 986 33 80 80, ya que las plazas son limitadas.