Así celebrará Mos (Pontevedra) el Día de Rosalía de Castro: programación, fechas y horarios

Así celebrará Mos (Pontevedra) el Día de Rosalía de Castro: programación, fechas y horarios Concello de Mos

Cultura

Así celebrará Mos (Pontevedra) el Día de Rosalía de Castro

El Concello ha organizado una exposición bibliográfica dedicada a la autora y un taller infantil de teatro y manualidades

Te puede interesar: Más de 1.000 participantes corren contra el cáncer en Mos (Pontevedra)

Publicada

El Concello de Mos conmemora el nacimiento de Rosalía de Castro, figura imprescindible de la literatura gallega y símbolo del Rexurdimento, con una programación especial en la Biblioteca Municipal María Magdalena dirigida a todos los públicos.

Mos (Pontevedra) renueva el distintivo Sendero Azul 2026 para el Paseo del Río Louro

Con motivo del Día de Rosalía de Castro, desde este lunes, 23 de febrero, y hasta el viernes, 27 de febrero, podrá visitarse una exposición bibliográfica dedicada a la autora, que propone un recorrido por sus principales obras y por el legado literario y cultural que dejó en Galicia, invitando a redescubrir la vigencia de una voz comprometida con la identidad, la tierra y la lengua gallega.

Además, con el objetivo de acercar la figura de Rosalía de Castro a los más pequeños, el sábado 28 de febrero, a las 12:00 horas, se celebrará un taller de teatro y manualidades dirigido a niños y niñas de 3 a 8 años.

A través de cuentos, juegos y propuestas creativas, los participantes conocerán a Rosalía de un modo dinámico y adaptado a las primeras edades, fomentando el interés por la lectura y el respeto por el patrimonio literario gallego desde la infancia.

Para participar es necesario inscribirse previamente en el teléfono 986 33 80 80, ya que las plazas son limitadas.