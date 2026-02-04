Vigo pondrá en valor el papel de "Las mujeres de Castrelos" con un ciclo de visitas guiadas
Esta iniciativa se encuadra dentro de la programación del Día Internacional de la Mujer y tendrá lugar en el Pazo de Castrelos
Más actualidad: Caballero denuncia que la Xunta no ha consultado con Vigo sobre la ley de administración local: "Empieza mal"
El Pazo de Castrelos acogerá un ciclo de visitas guiadas para conocer y poner en valor el papel de las diferentes figuras femeninas que vivieron allí y llevaron adelante la gestión del inmueble a lo largo de la historia.
Bajo el nombre "Las mujeres de Castrelos" y dentro de la programación del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, esta iniciativa tiene el objetivo de "poner de relieve el papel tan notable de tantas mujeres en la ciudad a lo largo de su historia" y, concretamente, en este pazo, ha declarado el alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Las visitas serán gratuitas y se celebrarán todos los miércoles de marzo en horario de tarde, entre las 17:00 y las 18:30 horas, en grupos de hasta 30 personas.
Los participantes podrán acercarse a las figuras de Joaquina Montenegro, que dio nombre a la Finca de la Marquesa; a Mariana Whyte, esposa del último marqués de Mos y Valladares; y también a Antonia Bañuelos, que llegó al Pazo en el siglo XX, como segunda mujer del Marqués de Alcedo, y quien fue una de las primeras pintoras profesionales españolas.