Vigo pondrá en valor el papel de "Las mujeres de Castrelos" con un ciclo de visitas guiadas

El Pazo de Castrelos acogerá un ciclo de visitas guiadas para conocer y poner en valor el papel de las diferentes figuras femeninas que vivieron allí y llevaron adelante la gestión del inmueble a lo largo de la historia.

Bajo el nombre "Las mujeres de Castrelos" y dentro de la programación del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, esta iniciativa tiene el objetivo de "poner de relieve el papel tan notable de tantas mujeres en la ciudad a lo largo de su historia" y, concretamente, en este pazo, ha declarado el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Las visitas serán gratuitas y se celebrarán todos los miércoles de marzo en horario de tarde, entre las 17:00 y las 18:30 horas, en grupos de hasta 30 personas.

Los participantes podrán acercarse a las figuras de Joaquina Montenegro, que dio nombre a la Finca de la Marquesa; a Mariana Whyte, esposa del último marqués de Mos y Valladares; y también a Antonia Bañuelos, que llegó al Pazo en el siglo XX, como segunda mujer del Marqués de Alcedo, y quien fue una de las primeras pintoras profesionales españolas.