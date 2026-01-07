Pontevedra despide el Año Castelao: el Concello coloca una placa en la casa donde vivió el intelectual

El Concello de Pontevedra ha despedido este miércoles el Año Castelao. El gobierno local ha colocado una placa conmemorativa en la fachada del edificio número 1 de la Plaza de España, bloque en el que vivió el ilustre galleguista junto a su esposa Virxinia Pereira.

La inauguración de esta placa, según informa Europa Press, ha contado con la presencia de un numeroso público, así como de representantes políticos y sociales de las distintas fuerzas de la ciudad.

Durante el acto, cinco representantes del alumnado pontevedrés de los institutos Valle Inclán, Martín Sarmiento y Xunqueira II aprovecharon su intervención para destacar la figura de Castelao como "símbolo de la Galicia emigrante, viva y transformadora".

En este sentido, también se han referido al "compromiso humanitario del galleguista" y han señalado que "la crítica y la reivindicación perviven a través del arte, la palabra y el compromiso social".

Durante el acto, también se han recordado las distintas propuestas públicas desarrolladas durante el año 2025 relacionadas con la vida y obra de Castelao, entre las que destacan actividades musicales, teatrales y de lectura colectiva, entre otras.

Por su parte, la pontevedresa Rosario Álvarez, presidenta del Consello da Cultura Galega, emocionada, ha celebrado la implicación de la ciudad con los valores del autor de Sempre en Galiza. Álvarez ha incidido en la necesidad de "construir una Pontevedra y una Galicia dignas de los deseos de Castelao, orgullosas transmisoras de la tradición, respetuosas y dueñas de su futuro".

Por último, la alcaldesa "accidental", Eva Vilaverde, ha cerrado el turno de discursos y ha subrayado el compromiso de la ciudad con la "memoria viva". El acto ha finalizado con la interpretación del himno gallego a cargo de los músicos de Os de Algures.