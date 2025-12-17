Un artesano del área de Vigo, uno de los premiados en los Premios Nacionales de Artesanía

El Ministerio de Industria y Turismo ha acogido este miércoles la XVIII edición de los Premios Nacionales de Artesanía, unos premios que distinguen a personas, talleres y entidades que contribuyen de manera ejemplar a la preservación, actualización y proyección contemporánea de los oficios artesanos en España. Uno de los galardonados este año es un artesano de Tomiño (Pontevedra).

El Premio Nacional ha caído en manos del maestro espartero de Úbeda, Pedro Antonio Blanco Abalde. Es la sexta generación de una familia dedicada al trabajo del esparto desde 1825, consolidando así un modelo ejemplar de artesanía contemporánea que combina técnicas tradicionales, diseño, sostenibilidad y proyección internacional.

Galicia ha salido galardonada con el Premio Producto, otorgado a Aitor Martínez López de Arbina, por su colección Mundos. Su obra nace del torneado artesanal de madera de fresno gallego y propone una reflexión poética sobre la diversidad y la conexión humana. Está formada por piezas de gran formato, técnicamente complejas y formalmente rotundas.

"El proyecto destaca por su compromiso con la sostenibilidad, el uso de madera local con trazabilidad certificada y una labor de divulgación del oficio", apuntan desde el Gobierno en una nota de prensa.

Baku Barrikupel ha ganado el Premio al Emprendimiento, el proyecto rural del artesano Jesús Prieto y su hija diseñadora. El Premio Promociona para Entidades Privadas se lo llevó la Alfarería Melchor Tito, por el proyecto La poética del fuego y la tierra. Revivir un entorno árabe.

Por último, la Fundación Artesanía de Galicia también ha sido premiada, en su caso con él Premio Promociona para Entidades Públicas, por su proyecto para Entidades Públicas. Esta iniciativa autonómica impulsa el diálogo entre artesanía y gastronomía desde 2018, conectando a talleres artesanos gallegos con chefs nacionales e internacionales.