Vigo Porté convertirá de nuevo a la ciudad en la capital internacional de la danza en 2026

El evento internacional de disciplinas de baile Vigo Porté regresa a Vigo para celebrar su décimo cuarta edición. Será entre el miércoles 29 de abril y el domingo 3 de mayo de 2026 en el Centro Comercial Vialia Estación de Vigo y el Auditorio Mar de Vigo.

Además, a principios de octubre se organizará un acto de lanzamiento en el Centro Comercial Vialia Estación de Vigo, en el que se darán a conocer los principales contenidos y sorpresas del festival.

"Vigo Porté es mucho más que una competición: es un punto de encuentro para la danza internacional, un escaparate de talento y un motor cultural para la ciudad. En esta nueva edición queremos reforzar el vínculo con el público, abrirnos aún más a la ciudad y seguir atrayendo a bailarines y escuelas de toda Europa", defiende la directora de Vigo Porté, Lorena López.

La última edición reunió en el Auditorio Mar de Vigo a 1.025 bailarines procedentes de 40 escuelas de España y Portugal, que presentaron un total de 421 coreografías.